La papeleta del Rey en los indultos a los condenados por el procés

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que los indultos a los líderes del ‘procés’ son un acto “inmoral y equivocado” que abre un proceso de “mutación constitucional” y ha dejado claro que la responsabilidad “en exclusiva” de esa decisión corresponde al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

“Su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su Gobierno como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el Rey Felipe VI como jefe del Estado”, ha afirmado Casado, cosechando un aplauso de los cargos del PP que han asistido al acto de presentación de la Convención Nacional que el PP celebrará en octubre.

Las palabras de Casado se producen después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntase este domingo si el Rey firmará los indultos a los líderes del ‘procés’. “¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?”, se preguntó.

Ante esas declaraciones, el presidente del PP ha recalcado que la sociedad española “tiene muy claro el quién es quien del triste pacto de los indultos y sabe muy bien que nadie, salvo quienes los promueven y los aplauden, son responsables de ese acto”, que ha tildado de “profundamente inmoral y trágicamente equivocado”.

El jefe de la oposición ha subrayado que “no hay más cómplices que ellos en este acto” que inicia un proceso de “mutación constitucional para hurtar a los españoles su soberanía”. “Pero no lo vamos a permitir”, ha avisado, para recalcar que la soberanía del pueblo español, la unidad nacional y la igualdad de todos los ciudadanos prevalecerá.

El líder del PP ha resaltado que los pasos que está dando Pedro Sánchez son “por puro interés personal y una ambición de poder ya patológica”. “Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general”, ha enfatizado.

Además, ha señalado que esos indultos “añaden más tensión a una sociedad que lo último que necesita de su Gobierno es que debilite a las instituciones y premie a quienes atentan contra ellas”, “entregando la agenda nacional a quienes pretenden romper Cataluña, España y Europa”.

Villacís considera desacertadas las palabras de Ayuso

Por su parte, la coordinadora de Cs en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha calificado este lunes de “desacertadas” las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, sobre el papel de Felipe VI en los indultos a los presos del ‘Procés’ cuando el monarca, ha aseverado, “es el máximo garante de la Constitución”.

Así lo ha trasladado a la prensa desde el IES San Isidro, con motivo de la presentación de Veranos de la Villa. Villacís ha indicado que “el Rey no puede ser apelado porque no tiene otro camino que cumplir lo que diga la Constitución. Entonces, por mucho que Sánchez se salte la Constitución, y decida, aunque ayer vio que hay muchos españoles en contra, el Rey respeta la Constitución, y no hará otra cosa que hacer lo que disponga”.

Esto, ha continuado “no lo convierte en cómplice”, por lo que ha llamado a “eliminar esa reflexión del imaginario popular”, por que “el Rey no puede decidir, es el máximo garante de la Constitución”, algo que “quedó demostrado en aquellos días del golpe a la democracia, que salió a defender la Carta Magna”.

PSOE: Una salida de tono

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha tachado de “salida de tono” que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “haya retado” al Rey Felipe VI al cuestionar si firmará los indultos a los líderes del ‘procés’ o no.

“Creo que es una salida de tono retar al Rey, no tiene sentido ninguno. La Constitución hay que respetarla desde el primer artículo hasta el último, y hay partidos que a veces se les olvida”, ha lanzado el socialista.

Además, ha pedido a la presidenta en funciones que “sea seria, responsable y estudie y defienda la Constitución” de manera completa y en su conjunto.