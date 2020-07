Aunque es posible presentar la declaración de la renta fuera de plazo, hacerlo tiene sus consecuencias. El último día para realizarla fue el pasado 30 de junio por lo que hacerlo a día de hoy conllevaría una sanción. Si se te ha pasado el plazo para hacer la renta o no la presentaste porque pensabas que no estabas obligado, puedes cumplir con Hacienda en cualquier momento, incluso si han pasado años. Esto no quiere decir que no vaya a haber consecuencias por hacer tarde la liquidación del IRPF.

Hacienda puede sancionarte y aplicar un recargo a lo que te toca pagar. La consecuencia dependerá por un lado del resultado de la declaración de la renta (si Hacienda es la perjudicada la sanción será mayor) y por otro de si eres tú quien cumple o si es la AEAT quien te envía un requerimiento para que declares. Además, el tiempo que haya pasado también cuenta en tu contra.

Como norma general, el hecho de no entregar en el período establecido la declaración puede ser considerado como una infracción leve que está penalizada con multas de entre 100 y 400 euros.

En los casos en los que se trate de una declaración a devolver, cuando esta se presenta fuera de plazo, la sanción tendrá una reducción del 50%. Si el contribuyente no recurre, tal como ocurre con las multas de tráfico, a la sanción se le aplicará una bonificación del 30%.

Por el contrario, en los casos en los que la declaración sea a pagar, las consecuencias suponen un mayor daño económico, debiendo tener en cuenta un porcentaje de penalización en función a su retraso y al hecho de si es el contribuyente el que paga voluntariamente con retraso o Hacienda quien acude a reclamar, siendo en este último caso mayores las sanciones.

Si un contribuyente no cumple los plazos, Hacienda tiene hasta el año 2021 para reclamar al contribuyente su obligación.