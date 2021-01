La mitad de los españoles duda de que con la vacuna se pueda recuperar la vida como era antes del coronavirus

El 52% de la población duda de que con las vacunas contra la Covid-19 pueda volver a hacer todo lo que hacía antes de la pandemia, así un 25,1 por ciento ve improbable que por el momento recupere su vida a como era antes de la nueva normalidad, un 17,1 por ciento manifiesta sus dudas, y un 9,7 por ciento cree que definitivamente la vacuna no devolverá la vida que se tenía antes de la aparición del coronavirus.

No obstante, un 47,6 por ciento si cree que la vacuna ayudará recuperar la vida prepandemia. Estos datos se desprende de del Barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que acaba de publicar la tercera entrega del Estudio sobre los efectos y consecuencias del coronavirus, realizada entre el 11 y 16 del pasado mes a 2.084 personas.

Según señala el CIS, aquellos que no confinan en la vuelta a la normalidad, el 29,9 por ciento defiende que tiene que pasar tiempo para la normalidad y para ver los efectos; el 21,9 por ciento no confía en la vacuna, en la rapidez con que se ha fabricado, duda de su eficacia; el 21,2 por ciento cree que ha habido muchos cambios en todos los ámbitos y la vida no va a ser igual; el 11,2 por ciento señala que tendría que estar toda la población vacunada, ya que sería necesaria la inmunidad total, y hasta el 5,5 por ciento cree que tendremos que seguir tomando medidas.

Llama la atención de que aún un 21,9 por ciento señala que no confía en la vacuna por en la rapidez con que se ha fabricado. Este dato contrasta con el dato dado por el CIS el pasado 21 de diciembre, en el que se señalaba que un 28 por ciento de la población española se negaba a inmunizarse por el momento; mientras que un 16,2 por ciento sí señaló estar a favor pero solo en el caso de que tenga “garantías”, esté “probada” y sea “fiable.

Por otro lado, el 99,2 por ciento de la población usa mascarillas habitualmente, de ellos el 6,3 por ciento utiliza mascarillas que no son desechables, y usa siempre la misma, frente al 19,9 por ciento que afirma usar más de nueve mascarillas durante la semana. Por el contrario, y contradiciendo las recomendaciones sanitarias, el 6,4 usa la misma mascarilla desechable todos los días y un 9,2 solo la cambia una vez a la semana.

Según señala el CIS, en un día de actividad normal, el 20 por ciento de la población afirma que en lugares públicos o por encontrarse en el trabajo usa de media la mascarilla entre 1 y 2 horas, entre 2 y 3 el 13 por ciento y entre 3 y 4 el 10 por ciento. Por el contrario, un 8,3 por ciento la usa más de 10 horas.

Por otro lado, la encuesta señala que hasta el 94,2 por ciento usa gel hidroalcohólico para desinfectarse las manos como medida de protección, además el 95,1 por ciento afirma que guarda la distancia de seguridad entre personas recomendada por las autoridades sanitarias, el 95,8 por ciento se lava las manos con frecuencia en casa u otros lugares y el 50,7 afirma que desinfecta los alimententos antes de comerlos.

Además, hasta un 24 por ciento afirma que realiza otras acciones de protección contra la Covid-19, siendo la más mencionada la desinfección de la casa, objetos, lavadora o utensilios con desinfectante, alcohol, lejía, ozono, etc, y la limpieza de limpia zapatos o descalzarse antes de entrar en casa. Por el contrario, se observa que el uso de guantes ya no se ve como una medida prioritaria.

En cuanto a cómo y cuándo se usa el gel hidroalcohólico, siendo las respuestas dadas por lo encuestados de manera múltiple, destaca que el 63,4 señala que lo utiliza al entrar o salir de un comercio; un 42,6 por ciento afirma que lo usa a lo largo del día siempre o casi siempre; un 37,6 por ciento se pone el hidrogel cada vez que toca algún objeto como un botón, pulsador, picaporte, pasamanos, etc; el 37,3 al llegar y al salir de casa, y en casa; el 25,1 por ciento al llegar al trabajo y durante el trabajo y el 24,3 por ciento al entrar o salir de un bar o restaurante. Sin embargo, solo el 2,8 por ciento se lo pone al entrar en sitios públicos y el 2,7 por ciento afirma que se echa el gel de vez en cuando, en algunas situaciones.