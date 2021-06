La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha mostrado este viernes su confianza en que las comunidades autónomas respeten el documento de ‘nueva normalidad’ aprobado en el Consejo Interterritorial y ha avisado de que, si no lo hacen, el Gobierno tendrá que “hacer que se cumpla”.

Así se ha expresado Darias en una entrevista en la Cadena SER, después de que los gobiernos autonómicos de Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía se alzasen este jueves contra el Ejecutivo central, y más concretamente contra el Ministerio de Sanidad.

De hecho, Castilla y León ha dejado claro que no piensa adoptar las medidas votadas en el último Consejo Territorial de Salud y que obligarían, por ejemplo, a reducir el aforo en interior de barres y restaurantes: del 50% que lleva funcionando desde hace semanas a un máximo del 33% que proponía el Gobierno.

En esta línea, la titular de Sanidad ha recordado que el documento es “fruto del trabajo previo de 13 comunidades autónomas” y no una propuesta que el Gobierno haya “puesto encima” de la mesa como sí que hizo en el puente de San José el pasado mes de marzo.

“Este no, este nace de un trabajo previo en que participan 13 comunidades. Se apuntaron quienes quisieron y por eso lo elevé al Consejo. Un Consejo en que algunas CCAA pidieron flexibilizar el ocio nocturno ampliando de 2 a 3 de la mañana. Nadie dijo flexibilizar otra cuestión”, ha explicado.

Así, Darias ha explicado que su departamento firmará la orden, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado y, “a partir de ahí”, estudiará las “medidas a considerar”. En cualquier caso, la ministra ha insistido en que no se trata de una “pugna partidaria”, sino de “medidas sanitarias” de obligado cumplimiento.

Descarta responder a las “desconsideraciones” de Ayuso

Preguntada sobre si el Gobierno tiene mecanismos para obligar a las autonomías a acatar el documento, Darias ha señalado que serán los “servicios jurídicos” los encargados de dictaminarlo. En cualquier caso, ha recordado que la Comunidad de Madrid ya alertó de que no cumpliría con el acuerdo que restringía la movilidad en Semana Santa y finalmente si lo hizo.

En este contexto, Darias ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta le acusase de buscar “promoción” al “atacar” a la autonomía. “Yo es que creo que ya tenemos candidata en Canarias y es en lo que está, en la promoción”, aseguró la mandataria autonómica.

“Yo tengo presidente de Canarias, secretario general del partido y candidato, que es Ángel Víctor Torres, pero en cualquier caso me va a permitir. Esto, para mí, no es política. No entiendo en política ni en la vida las desconsideraciones”, ha afirmado Darias, que ha dejado claro que no va a “entrar” en cuestiones en las que está en juego el “respeto”.

Con todo, la ministra de Sanidad ha señalado que siempre va a apostar por “buscar el diálogo y el consenso” y ha optado por avanzar hacia un “objetivo compartido”, el de bajar la incidencia acumulada. “Vamos a mejorar los datos y a seguir luchando contra el virus, que es el único enemigo. Trabajemos juntos para aprender de las lecciones del pasado”, ha zanjado.