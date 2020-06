La imagen de la jornada y de la vergüenza: las playas de Barcelona llenas

En dos playas se ha llegado al tope permitido alrededor de las 17 horas, y en otras dos se ha alcanzado el aforo máximo alrededor de las 18.15 horas.

La afluencia se controla por medio de sensores que calculan el volumen de ocupación, que puede consultarse en tiempo real en la página web del Ayuntamiento. Cuando se llega al 80% de la ocupación, los sensores avisan y se activan los mecanismos de información: los informadores del Ayuntamiento explican las medidas a seguir, y se pide por megafonía a los bañistas que se dispersen para evitar aglomeraciones.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentado la alta ocupación de las playas de Barcelona este sábado y ha reiterado que el reto colectivo ante el coronavirus es "actitud cívica y solidaria" guardando distancias.

"Yo me he de proteger para protegerte a ti. Si no lo hago, te puedo contagiar", ha advertido en un tuit recogido por Europa Press.

La Guardia Urbana ha limitado los accesos a cuatro playas a lo largo de la tarde, después de que en todas ellas se llegara al 80% de ocupación, la máxima permitida en la desescalada.