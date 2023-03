La Iglesia española ante la gestación subrogada: “La mujer no es una incubadora”

Los obispos españoles han expresado sus “reservas” con la gestación subrogada porque las mujeres “no son incubadoras” y porque “ser madre no es en sentido estricto un derecho”, aunque entienden el “dolor” de las mujeres que no pueden ser madres por distintas circunstancias.

“La Iglesia, comprendiendo el dolor de no poder tener hijos y las dificultades, plantea sus reservas sobre el tema. No es por negar algo a la mujer, pero no puede ser una incubadora”, ha valorado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, este jueves, en rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente.

Además, sobre el caso concreto de la presentadora Ana Obregón, que ha sido madre por gestación subrogada en Miami, García Magán ha asegurado que esa niña “por supuesto tiene derecho a ser bautizada” al igual que “se está administrando el bautismo a hijos de parejas homosexuales en las parroquias”.