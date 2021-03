La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) ha propuesto que se modifique la nueva normativa sobre el uso de las mascarillas que establece su obligatoriedad en plena naturaleza aunque esté garantizada la distancia social. Esto significa que dos senderistas tengan que hacer una ruta con las mascarilla puesta aunque no se crucen con ninguna otra persona o que también tengan que emplearla los alpinistas o barranquistas cuando haya dos o más integrantes en el grupo.

Desde la FEDME se asegura que “carece de sentido la aplicación de este uso de la mascarilla al aire libre, en plena naturaleza, y en una actividad deportiva en la que no existe contacto y es habitual que haya distancia entre los componentes del grupo”. Recuerda que “uno de los aspectos clave que no han sido considerados y que preocupa en especial, es que incrementaría las posibilidades de accidente, al aminorar la percepción por los sentidos y la comunicación entre los componentes del grupo en una actividad con riesgo”. De hecho la OMS sigue recomendando no utilizar mascarilla durante el ejercicio e incide que la medida preventiva más eficaz durante el ejercicio es mantener la distancia de más de un metro. Esta misma organización advierte que realizar ejercicio con la mascarilla puede humedecerla y con ello dificultar la respiración y favorecer el crecimiento de microorganismos.

La Federación de Montaña considera “urgente y trascendental” proponer la derogación inmediata del artículo que recoge esa obligatoriedad y su sustitución “por otra redacción más acorde con la realidad, antes de que su aplicación traiga consecuencias no deseadas”.