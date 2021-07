La estación de esquí de Candanchú no abrirá la temporada que viene debido al la covid-19

Las pérdidas millonarias provocadas por las restricciones derivadas de la pandemia de la covid-19 han hecho que el consejo de administración de la estación de esquí de Candanchú, haya tomado la decisión de no abrir la próxima temporada. Desde el consejo también achacan la falta de ayudas públicas como otra de las razones por las que le es inviable mantener la estación en el medio plazo, además de la incertidumbre que todavía existe con la pandemia a pesar de las vacunas.

El anuncio ha provocado un terremoto en la clase política aragonesa, creando una verdadera preocupación entre los alcaldes del Valle de Aragón. Javier Lambán, presidente de la comunidad, ha asegurado que el Gobierno de Aragón no es el responsable del problema que atraviesa la empresa gestora de la estación. No obstante, ha dicho que, en aras de evitar el impacto negativo que supondría en el valle la no apertura de Candanchú, el Gobierno aragonés se ha puesto “manos a la obra” y va a tratar “por todos los medios” de que la estación se abra.

Para ello, Lambán ha expuesto que se debe buscar una solución conjunta donde prime el “diálogo” entre su Ejecutivo, Ibercaja y la empresa gestora, contando también con la colaboración de otros actores, que han planteado “muy buena voluntad”, como la Diputación Provincial de Huesca.

En definitiva, “se trataría de que en esas conversaciones surgiera cuanto antes un acuerdo que pudiera anunciar que la estación se abrirá en la próxima campaña, lo cual rebajaría la inquietud y angustia que se haya podido crear en el valle”, ha esgrimido Lambán, para añadir que “a partir de ahí, habría que buscar una solución definitiva, a largo plazo, y que se podría ver favorecida por los fondos europeos”.

Por último, ha reconocido que no hay una fecha concreta para reunirse con los alcaldes de los municipios afectados, quienes han solicitado un encuentro con el Gobierno de Aragón, la DPH y la empresa que dirige Candanchú, aunque ha confirmado que se entrevistarán cuando “haya algo que decirles” porque “las reuniones hay que hacerlas para que sean productivas”, ha concluido