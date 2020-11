La reforma de las leyes y reglamentos en materia de tráfico aprobados hace unos días el Consejo de Gobierno conlleva cambios muy profundos, especialmente en lo que a sanciones se refiere. Entre los cambios que más se han comentado se encuentra el límite de 30 kilómetros por hora en las calles de un único carril por sentido y que los conductores que usen el móvil mientras conduzcan verán cómo se le restan seis puntos de su carné de conducir en lugar de tres. Pero todavía hay más. La nueva normativa prevé sanciones más ejemplares para todos aquellos que lleven en su vehículo algún tipo de dispositivo de detección de radares.

La DGT ahora tipificará como una “infracción grave” la “mera tenencia” de estos aparatos pese a que no se estén utilizando. “Llevar en el coche” dispositivos de detección de radares se considerará una “infracción grave” que se sancionará con 200 euros y la detracción de tres puntos de carné, aunque no se use

“Es difícil de entender que una persona pueda tener este aparato en el coche y que nunca lo utilice, por ello, sólo llevarlo puede ser motivo de sanción”, explicaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación de las modificaciones que trae su departamento para los reglamentos de la Dirección General de Tráfico.

Pese a ello, este endurecimiento de la sanción sobre la tenencia de dispositivos de detección de radares no está vigente aún. Según explica la DGT, la batería de modificaciones normativas relacionadas con el Reglamento de Circulación y Vehículo entrará en vigor el 2 de enero de 2021. Será entonces cuando cristalice la sanción de 200 euros y la detracción de tres puntos de carné si usted, como conductor, tiene un detector de radares aunque no lo use.