La ciudad que multará por fumar en sus playas desde este domingo

Para controlar que la ciudadanía cumple con la prohibición, se desplegarán agentes cívicos y de la Guardia Urbana, que podrán sancionar, con multas equiparables a las que se ponen en otros espacios urbanos donde está prohibido fumar, como áreas de parques infantiles.

Según ha especificado Badia, las multas serían de unos 30 euros, aunque ha dicho que se espera no tener que sancionar, y ha recordado que durante la prueba piloto no fue necesario.