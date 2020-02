La alcaldesa de Vic pide dirigirse en catalán a quien por sus “rasgos” parece que no lo hable

La alcaldesa de Vic (Barcelona) y diputada de JxCat en el Parlament, Anna Erra, ha defendido en el pleno de la Cámara catalana este miércoles que los catalanohablantes se dirijan en catalán a personas que “por su acento o por sus rasgos” no aparenten ser catalanohablantes.

Durante la sesión de control al Govern en el pleno, Erra ha realizado una pregunta a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, sobre la valoración del programa ‘No em canviïs la Llengua’ (No me cambies la lengua), que plantea no cambiar al castellano en esas situaciones.

Ha asegurado que el objetivo de esta campaña es “concienciar a los catalanes autóctonos que hayan nacido fuera de que hay que aprender el catalán y poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar en castellano con cualquier persona que, por su aspecto físico o su nombre, no parezca catalana”.

Aunque Erra ha iniciado su intervención asegurando que el catalán es lengua de acogida y fraternidad, sus palabras han levantado críticas, murmullos y gestos de contrariedad en el hemiciclo.

Pese a ello, Vilallonga ha asegurado que el Govern aplaude una iniciativa que tiene por objetivo que los catalanohablantes mantengan el catalán al dirigirse a personas que “no saben si lo hablan”.

“Se trata de ayudarnos a no perder la lengua”, ha dicho la consellera, y ha destacado el interés de personas que no dominan el catalán en aprenderlo, como demuestran los 80.000 alumnos apuntados al Consorci per a la Normalització Lingüística para aprender esta lengua, de los que el 72,4% son nacidos en el extranjero.