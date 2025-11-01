Quién es quién en el juicio al fiscal general: el novio de Ayuso, fiscales, políticos y periodistas... El Tribunal Supremo (TS) juzgará a partir de este lunes a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos que habría cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) iniciará este lunes el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El juicio se prolongará durante seis días, hasta el 13 de noviembre, y en él declararán García Ortiz, González Amador y más de 40 testigos, entre fiscales, abogados, políticos, periodistas, responsables de comunicación y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Álvaro García Ortiz

El TS le ha sentado en el banquillo al considerar que dirigió y coordinó «personalmente» la filtración sobre González Amador. Según el magistrado instructor Ángel Hurtado, García Ortiz habría cometido un delito de revelación de secretos al facilitar a la Cadena SER el contenido confidencial de un correo enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado Carlos Neira a la Fiscalía, en el que se ofrecía que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo para evitar la cárcel.

Hurtado sostiene que, tras la publicación en El Mundo del 13 de marzo de 2024 —que atribuía a la Fiscalía la iniciativa de pactar con González Amador—, García Ortiz entró en un «frenético intercambio de comunicaciones» para obtener la cadena de correos entre el fiscal Julián Salto y Neira, que finalmente llegó a la prensa. El juez interpreta que actuó con el objetivo de controlar la narrativa sobre un asunto de «escasa relevancia» y que incluso, antes de que los medios difundieran la información, el correo se envió a Pilar Sánchez Acera, entonces cargo de Moncloa. La defensa de García Ortiz niega cualquier filtración.

Alberto González Amador

Presentó la querella que dio inicio al caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, antes de que llegara al Supremo. Declaró que autorizó a Neira a negociar con la Fiscalía para resolver su situación sin «hacer ruido» y proteger así a Díaz Ayuso. Sin embargo, aseguró que su abogado envió el correo que ofrecía reconocer los delitos fiscales sin su consentimiento. También reconoció haber reenviado algunos mensajes al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien posteriormente facilitó parte de esa información a la prensa.

Carlos Neira

Abogado de González Amador, explicó que presentó a su cliente dos opciones: defender su inocencia o pactar reconociendo los hechos y pagando la multa. Confirmó que recibió luz verde para negociar, pero que su correo a Salto ofreciendo confesar a cambio de un acuerdo se envió sin notificar a su cliente.

Julián Salto

Fiscal de delitos económicos que investigaba a González Amador. Según consta, la noche del 13 de marzo, Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, le solicitó la cadena completa de correos entre Neira y él tras la publicación de El Mundo. Salto envió la información a Rodríguez y a la fiscal superior Almudena Lastra, y finalmente Rodríguez se la reenvió a García Ortiz a su correo personal.

Pilar Rodríguez

Jefa de la Fiscalía Provincial, exonerada por la Sala de Apelación. Se consideró que actuó por obligación de informar a su superior y que no participó en la redacción de la nota de prensa que desmentía la filtración. El mensaje en el que bromeaba sobre «incorporar un poquito de cianuro» se interpretó como un desahogo.

Almudena Lastra

Jefa de la Fiscalía Superior de Madrid. Aseguró que advirtió a Rodríguez sobre los riesgos de filtrar los correos y que, tras revisar la prensa el 14 de marzo, preguntó directamente a García Ortiz si había filtrado la información. Según Lastra, él respondió que lo importante era emitir la nota, negando haberlo filtrado.

Diego Villafañe

Teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, investigado por reclamar la documentación del caso por órdenes de García Ortiz. Fue exonerado al no existir indicios de filtración y declaró que su única función fue analizar la información por encargo del fiscal general.

Jefes de prensa

Los responsables de comunicación de la Fiscalía General y de la Provincial negaron haber tenido acceso a los correos antes de que se reclamaran a Salto. Explicaron ante el instructor las gestiones que llevaron a la nota pública sobre los emails.

Miguel Ángel Rodríguez

Jefe de gabinete de Díaz Ayuso, confirmó que González Amador le proporcionó el contenido del correo de Salto y que, tras la publicación en El Mundo, facilitó parte de esa información a varios periodistas.

Francesc Vallés, Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato

El ex secretario de Estado de Comunicación y la ex asesora de Moncloa declararon por los mensajes aportados por Juan Lobato, exlíder del PSOE de Madrid. Según esos chats, Sánchez Acera envió a Lobato el correo supuestamente filtrado a la Cadena SER y le animó a usarlo en la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso.

Periodistas

También declararán los periodistas que cubrieron la información clave, incluyendo al redactor de El Mundo que publicó la noticia inicial y al de la Cadena SER que habría recibido la filtración de García Ortiz.