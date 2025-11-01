El juicio al fiscal general: sin emisión en directo, con más de 200 periodistas y 50 personas de público al día A la sala solo podrán acceder 20 redactores y las 50 primeras personas que se acerquen a hacer cola para asistir como público

Madrid Sábado, 1 de noviembre 2025

El Tribunal Supremo (TS) iniciará el lunes el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. La vista tendrá lugar en la Sala de lo Penal, que a lo largo de su historia ha acogido desde el juicio a la Mesa Nacional de Herri Batasuna hasta representaciones teatralizadas para escolares. Se espera que cada día asistan unas 50 personas como público y más de 200 periodistas cubran la información, aunque, a diferencia del juicio del 'procés', no se retransmitirá en directo.

El juicio comenzará a las 10:00 horas y se prevé que se extienda durante seis sesiones, de mañana y tarde, hasta el 13 de noviembre. Además de García Ortiz, comparecerá como querellante Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. También se esperan unos 40 testigos, entre fiscales, responsables de prensa del Ministerio Público, políticos, abogados, miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y periodistas.

García Ortiz está acusado de un delito de revelación de secretos por supuestamente facilitar a la Cadena SER el contenido de un correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía. En dicho correo, Neira proponía que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo para evitar su ingreso en prisión.

Desplazamiento y acceso al Supremo

El fiscal general llegará al Supremo en coche oficial y escoltado desde la sede de la Fiscalía General, en la calle Fortuny de Madrid, tal como hizo cuando declaró como investigado ante el magistrado instructor Ángel Hurtado. Entrará por la puerta principal, reservada a autoridades.

Sus abogados, José Ignacio Ocio y Consuelo Castro, llegarán por su cuenta y accederán por la calle Marqués de la Ensenada para encontrarse con García Ortiz en el interior del tribunal. Durante el juicio, la defensa solicitará que García Ortiz siga las sesiones desde los estrados, sentado con toga junto a sus abogados, incluso el día que declare. El tribunal deberá decidir si acepta esta petición o lo obliga a sentarse en el banquillo. Cabe recordar que, en enero, durante su declaración como investigado, el magistrado instructor permitió que declarase desde los estrados junto a su abogado.

La Sala de lo Penal: historia y características

La declaración de García Ortiz se realizará en la Sala de lo Penal, una planta más arriba, según adelantó la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, durante una jornada de puertas abiertas en octubre. La sala está presidida por estrados de caoba de Cuba tallada, donde se sentarán los siete magistrados que juzgarán al fiscal general, con la inscripción 'JUSTITIA' sobre sus cabezas. Las paredes, forradas de seda de Damasco roja, cuentan con candelabros y cinco ventanales. Frente al tribunal cuelga el cuadro Cristo crucificado de Alonso Cano, y el techo es de madera tallada, reconstruido tras el incendio del Supremo en 1915.

A la derecha de los magistrados se ubicarán los asientos de las acusaciones: el abogado del novio de Díaz Ayuso, que ejerce la acusación particular, seguido de las acusaciones populares (Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Foro Libertad y Alternativa —unificada con Vox y Hazte Oír—, Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF). A la izquierda estarán la Fiscalía y la Abogacía del Estado, defendiendo a García Ortiz. El público se situará tres escalones más abajo, en bancos de madera oscura.

Esta sala ha acogido juicios históricos: en 1997 se juzgó a la Mesa Nacional de Herri Batasuna; también se juzgó al juez Javier Gómez de Liaño por prevaricación judicial; en 2017, al dirigente de PDeCAT Francesc Homs; en 2021, a Alberto Rodríguez (Podemos); en 2022, a la exdiputada de la CUP Eulalia Reguant; y a principios de este año, al senador del PP José Manuel Baltar. Además, se han celebrado vistas de apelación de Carles Puigdemont y exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig por el 1-O.

Cobertura mediática y público

Se espera que más de 200 periodistas de 59 medios cubran el juicio, incluidos dos internacionales (AFP y Reuters) y 57 nacionales, entre ellos 19 digitales, 16 cadenas de televisión, 10 emisoras de radio, ocho periódicos y cuatro agencias de noticias. Solo podrán acceder a la sala 20 redactores y las primeras 50 personas que hagan cola como público. El resto de los periodistas seguirá las sesiones desde la biblioteca y el salón de actos del tribunal a través de una señal interna.

A diferencia del juicio del 'procés', no habrá retransmisión en streaming ni emisión en tiempo real o diferida, por decisión expresa de la Sala de lo Penal.