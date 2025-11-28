Jorge Rey advierte de un fenómeno que pondrá en jaque a España: «Va a llegar un lengüetazo...» Sostiene que afectará considerablemente al próximo Puente de Diciembre

La Gaceta Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:29 Comenta Compartir

El típico frío habitual en noviembre parece no remitir, pero lo cierto es que, una vez superada la borrasca Claudia, las lluvias han dejado de aparecer con tanta virulencia y se han alternado diferentes fenómenos atmosféricos con un descenso de las temperaturas.

En este aspecto, y sobrepasadas algunas nevadas sufridas en diferentes puntos de la península, el experto en cabañuelas Jorge Rey, ha advertido de la llegada de los frentes atlánticos al país desde este próximo sábado.

«Esperamos la llegada de precipitaciones y borrascas atlánticas que van a alimentar las lluvias en muchos puntos de la Península y en especial en zonas del norte incluyendo la semana que viene. Esperamos un anticiclón más claro de cara a inicios de diciembre», señala en su última predicción el joven burgalés.

Y es que el experto en cabañuelas sitúa este sábado como el día del regreso de las lluvias, vaticinando un fin de semana pasado por agua en la zona norte. «Asturias, Galicia e incluso Castilla y León sufrirán las lluvias. También, de forma más débil, aparecerán en el sur y centro peninsular», sostiene en su último vídeo de Youtube.

Ya entrados en el inicio de la próxima semana, las previsiones que el propio gurú maneja son bastante alentadoras salvo el próximo puente. «El lunes habrá una tregua, aunque el martes también se esperan algunas borrascas débiles. Hablamos de temperaturas típicas de la época, pero es verdad que un lengüetazo de frío polar va a llegar el domingo afectando con heladas al próximo 1 de diciembre», sentenció.