Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Rey durante la emisión de su último vídeo. JORGE REY

Jorge Rey advierte de un fenómeno que pondrá en jaque a España: «Va a llegar un lengüetazo...»

Sostiene que afectará considerablemente al próximo Puente de Diciembre

La Gaceta

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

El típico frío habitual en noviembre parece no remitir, pero lo cierto es que, una vez superada la borrasca Claudia, las lluvias han dejado de aparecer con tanta virulencia y se han alternado diferentes fenómenos atmosféricos con un descenso de las temperaturas.

En este aspecto, y sobrepasadas algunas nevadas sufridas en diferentes puntos de la península, el experto en cabañuelas Jorge Rey, ha advertido de la llegada de los frentes atlánticos al país desde este próximo sábado.

«Esperamos la llegada de precipitaciones y borrascas atlánticas que van a alimentar las lluvias en muchos puntos de la Península y en especial en zonas del norte incluyendo la semana que viene. Esperamos un anticiclón más claro de cara a inicios de diciembre», señala en su última predicción el joven burgalés.

Y es que el experto en cabañuelas sitúa este sábado como el día del regreso de las lluvias, vaticinando un fin de semana pasado por agua en la zona norte. «Asturias, Galicia e incluso Castilla y León sufrirán las lluvias. También, de forma más débil, aparecerán en el sur y centro peninsular», sostiene en su último vídeo de Youtube.

Ya entrados en el inicio de la próxima semana, las previsiones que el propio gurú maneja son bastante alentadoras salvo el próximo puente. «El lunes habrá una tregua, aunque el martes también se esperan algunas borrascas débiles. Hablamos de temperaturas típicas de la época, pero es verdad que un lengüetazo de frío polar va a llegar el domingo afectando con heladas al próximo 1 de diciembre», sentenció.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  2. 2 Chicote desvela como vivió el apagón en Salamanca: «Me acordaré toda la vida de que una señora me dijo...»
  3. 3 Detenido tras conducir en dirección contraria, huir de los agentes, subirse a la acera y escapar a pie
  4. 4 Pillada una joven tras subirse a uno de los elefantes navideños y subirlo a las redes sociales
  5. 5 La reina Letizia vuelve a Salamanca
  6. 6 «Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»
  7. 7 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  8. 8 Heridas dos mujeres tras ser atropelladas en El Encinar y en Encinas de Abajo
  9. 9 Qué días se puede ver el paisaje polar de los Jardines de Santo Domingo y a qué horas
  10. 10 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jorge Rey advierte de un fenómeno que pondrá en jaque a España: «Va a llegar un lengüetazo...»

Jorge Rey advierte de un fenómeno que pondrá en jaque a España: «Va a llegar un lengüetazo...»