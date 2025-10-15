Jorge Rey advierte de un fenómeno que invadirá España: «Va a llegar con ganas» El joven gurú señala que en los próximos días se hará realidad

«Vendrá un Atlántico muy movido que dará lugar a que este próximo sábado se acerque el primer frente a España», advierte el joven meteorólogo burgalés Jorge Rey durante la emisión de su último vídeo.

Y es que el gurú señala que con la llegada del otoño, se acercan fuertes lluvias e incluso tormentas que marcarán los próximos días, salvo en algunos puntos. «La próxima semana las tormentas se irán desarrollando con importancia. En áreas de Córdoba o Sevilla habrá temperaturas cercanas a los 30 grados y lugares como Madrid, Valladolid o el norte peninsular se podrían alcanzar los 25», deslizó.

En cuanto a los que se refiere a las precipitaciones alerta sobre el cambio drástico en las temperaturas. «A partir del domingo o lunes las temperaturas se espera que bajen, pero de manera muy poco importante gracias a los vientos de suroeste», afirma Rey, que sostiene que el propio domingo se generalizarán las tormentas en comunidades como Castilla y León, País Vasco y en puntos del norte y el oeste de la Península.

Finalmente ha vaticinado la llegada de precipitaciones «con ganas» como vaticinaban las cabañuelas y agudizado por la inestabilidad latente.