Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Rey durante la publicación de su último vídeo. YOUTUBE: JORGE REY

Jorge Rey advierte de un fenómeno que invadirá España: «Va a llegar con ganas»

El joven gurú señala que en los próximos días se hará realidad

La Gaceta

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:57

Comenta

«Vendrá un Atlántico muy movido que dará lugar a que este próximo sábado se acerque el primer frente a España», advierte el joven meteorólogo burgalés Jorge Rey durante la emisión de su último vídeo.

Y es que el gurú señala que con la llegada del otoño, se acercan fuertes lluvias e incluso tormentas que marcarán los próximos días, salvo en algunos puntos. «La próxima semana las tormentas se irán desarrollando con importancia. En áreas de Córdoba o Sevilla habrá temperaturas cercanas a los 30 grados y lugares como Madrid, Valladolid o el norte peninsular se podrían alcanzar los 25», deslizó.

En cuanto a los que se refiere a las precipitaciones alerta sobre el cambio drástico en las temperaturas. «A partir del domingo o lunes las temperaturas se espera que bajen, pero de manera muy poco importante gracias a los vientos de suroeste», afirma Rey, que sostiene que el propio domingo se generalizarán las tormentas en comunidades como Castilla y León, País Vasco y en puntos del norte y el oeste de la Península.

Finalmente ha vaticinado la llegada de precipitaciones «con ganas» como vaticinaban las cabañuelas y agudizado por la inestabilidad latente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Personas sin hogar durmiendo en el parking del Vega: «Da miedo subir sola»
  2. 2 La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
  3. 3 Locura por ver a Unionistas en uno de los campos más míticos del fútbol español, pese al hándicap del avión
  4. 4 Dos detenidos tras una espectacular huida en un coche robado desde Plasencia a Salamanca
  5. 5 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  6. 6 La huelga por Palestina bloquea 16 trenes a Madrid y Valladolid
  7. 7 Portugal pidió la detención del fugitivo arrestado en Villares por delitos de atentado y tenencia de armas
  8. 8 El puesto laboral más inestable del pueblo: «Todos han sido interinos, si consiguen uno en otro sitio se acaban yendo»
  9. 9 Aumentan a 9 los casos de dermatosis nodular
  10. 10 Despedida para Santiago García y Mercedes Martín tras 43 años como panaderos en Sorihuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jorge Rey advierte de un fenómeno que invadirá España: «Va a llegar con ganas»

Jorge Rey advierte de un fenómeno que invadirá España: «Va a llegar con ganas»