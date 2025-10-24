Jorge Rey advierte de un cambio radical para la próxima semana: «Por los santos, la nieve...» Las precipitaciones volverán a mantenerse en los próximos días

El otoño ha llegado con fuerza y esta misma semana España ya ha visto cómo en numerosos puntos del país los vientos y las lluvias han hecho acto de presencia. En plena borrasca Benjamín, el gurú burgalés, Jorge Rey, ha anticipado una semana pasada por agua y que pocos lugares se salvarán.

«Este fin de semana, la llegada de inestabilidad procedente del Atlántico nos dejará lluvias en áreas del centro y sur peninsular. Esta misma borrasca nos acabará afectando durante la semana que viene con la llegada de precipitaciones», sostiene Rey en su último vídeo de su canal de Youtube.

Y es que, según anticipa, también estarán presentes los vientos típicos de esta estación, que acabarán subiendo los termómetros. «Aunque octubre lo podamos terminar con esa sensación de anticiclón y vientos de sur, noviembre nos traerá la llegada de borrascas que incluso alimenten el frío».

Con respecto al fin de semana, las comunidades más afectadas por las lluvias serán tanto Madrid como Extremadura según los modelos que se manejan, sin descartar en Castilla y León a Salamanca y Valladolid. «Esperamos bastantes tormentas en áreas del norte -Galicia, País Vasco y el cantábrico-, aunque pocas lluvias que sí podrían estar presentes en puntos de Cataluña o Aragón», defiende el joven.

Ya para el domingo, la situación puede ser un poco «rara» con debilidad en el cantábrico y en puntos de Cataluña y el levante, situando las tormentas nuevamente en Extremadura y Andalucía.

No mejorará en términos meteorológicos la próxima semana que parece continuar por los mismos derroteros. «Habrá lluvias en áreas de Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha. El martes el protagonismo será en el suroeste peninsular», confirma Rey, que se aventura a predecir el resto de la semana. «Desde el miércoles las lluvias serán generalizadas. En muchos puntos del centro peninsular, las precipitaciones se esperan con importancia».

Las Islas Canarias también vivirán de primera mano las condiciones meteorológicas desfavorables con precipitaciones muy débiles. En este sentido, Rey vaticina las primeras nevadas, que tendrán su origen en los Pirineos. Por ello, el burgalés tira de un refrán para explicar la situación: «Por los santos, la nieve en los altos».

La AEMET confirma el pronóstico

La Agencia Estatal de Meteorología confirma el vaticinio de Jorge Rey llegando incluso a activar el aviso amarillo desde este sábado de madrugada hasta las 17.00 horas al prever la acumulación de 40 litros por metro cuadrado, llegando incluso a suspenderse actividades en Salamanca.

Apuntan también que existirá un contraste térmico con las máximas será muy drástico con diferencias entre 10 y 14 grados.

