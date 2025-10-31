Jorge Rey adelanta lo que sucederá en el puente de Todos los Santos y no terminará la próxima semana: «Es cuestión de horas» Lo más «intenso» llegará en la madrugada de este sábado, 1 de noviembre

El puente de Todos los Santos arrancará con lluvias y tormentas en gran parte de España y este patrón se mantendrá durante los próximos días. Así mismo lo ha adelantado el joven meteorólogo burgalés, Jorge Rey, en su última predicción climatológica publicada en su canal de YouTube. Y es que, en las últimas horas, la lluvia ya ha sido protagonista, provocando incluso la activación de avisos amarillos en varias provincias, especialmente en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Asturias.

«Para este puente de Todos los Santos, esperamos precipitaciones en gran parte del país, con tormentas incluso fuertes en puntos de Castilla y León», ha señalado Jorge Rey.

Desde este mismo viernes, las precipitaciones ya han empezado a afectar algunas zonas de Galicia y de Castilla y León, con ciudades como Salamanca, Valladolid y Palencia registrando lluvias de intensidad débil a moderada. «Hoy, viernes, ya han empezado a llegar las lluvias a algunas zonas de Castilla y León y Galicia, aunque, de momento, lo han hecho con bastante debilidad», ha añadido el meteorólogo.

Pero lo más intenso llegará la próxima madrugada. «Lo importante llegará esta próxima madrugada, cuando las tormentas se adentrarán en muchos puntos de Castilla y León, Galicia y Asturias, y de manera incluso fuerte», ha advertido. De hecho, algunas precipitaciones podrían acumular más de 20 litros por metro cuadrado en pocas horas.

Durante la jornada de este sábado, se prevé que las lluvias se intensifiquen en Castilla y León. «Durante la jornada de este sábado, se podrán acumular o incluso sobrepasar los 40 o 50 litros, especialmente en áreas de la montaña de Salamanca», ha indicado Rey. El domingo continuará la inestabilidad, aunque lo hará con precipitaciones más débiles, afectando también a Navarra, a Castilla-La Mancha y a Extremadura.

«De cara al lunes, la imposición de un anticiclón nos dejará días más tranquilos hasta la llegada de nuevas borrascas a mitad de la semana», ha concluido Rey.