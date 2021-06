Jiménez Losantos: “El que no va a Colón es porque está emborrachándose en Salamanca”

Federico Jiménez Losantos se ha despachado a gusto este miércoles contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Hay que recordar que el mandatario regional anunció este martes que no acudiría a la manifestación contra los indultos a los golpistas catalanes prevista para este domingo a las 12:00 horas en la plaza de Colón de Madrid. Mañueco aseguró que la cita coincidía con las fiestas de San Juan de Sahagún en Salamanca y que además tenía motivos personales. No es el único presidente autonómico del PP que no viajará a Madrid. Tampoco lo hará el gallego Feijóo y el andaluz Moreno Bonilla.

Losantos no ha aceptado de buen grado esta decisión de Mañueco y ha sido tajante este miércoles en el programa que dirige en EsRadio: “El que no va a Colón es porque está emborrachándose en Salamanca. Le vamos a hacer sin que se dé cuenta las pruebas de alcoholemia aéreas. Vamos a tener un equipo volante y clandestino siguiendo a Mañueco en las fiestas de Salamanca para ver esas actividades personales que dice que tiene tan urgentes que le impiden venir a Colón”, ha afirmado con sorna el periodista.