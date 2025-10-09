Israel traslada a prisión en el desierto del Négev a los activistas de la Flotilla de la Libertad, incluidos ocho españoles Los detenidos denuncian agresiones y tratos degradantes tras el abordaje militar en aguas internacionales; varios parlamentarios extranjeros podrían ser deportados en las próximas horas

Activistas de la Flotilla de la Libertad, que intentaba trasladar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza antes de ser asaltada por el Ejército de Israel en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

E. P. Madrid Jueves, 9 de octubre 2025, 09:55

Las autoridades israelíes trasladaron a los activistas de la Flotilla de la Libertad —entre ellos ocho españoles— a la prisión de Ktziot, ubicada en el desierto del Négev, después de que las fuerzas israelíes abordaran los barcos el miércoles en aguas internacionales del mar Mediterráneo. La información fue confirmada este jueves por abogados de la organización Adalah.

Según la propia Flotilla de la Libertad, los abogados de Adalah en territorio palestino ocupado denunciaron que los voluntarios fueron «secuestrados ilegalmente» por el Ejército israelí tras la incautación de los veleros Conscience y Thousand Madleens. Indicaron además que no se les permitió llevar teléfonos móviles al puerto de Asdod —donde fueron trasladadas las embarcaciones— ni comunicarse con todos los 145 activistas detenidos.

Algunos de los detenidos relataron haber sufrido agresiones físicas durante el asalto, mientras que la organización señaló que varios parlamentarios de distintos países que participaban en la misión podrían ser deportados próximamente. Las audiencias judiciales sobre los casos restantes podrían celebrarse «en los próximos dos días», según precisaron los equipos jurídicos, que siguen exigiendo acceso inmediato a sus defendidos.

Adalah indicó en un comunicado que sus abogados ofrecieron asistencia legal a unos cien de los 145 participantes, reiterando que las embarcaciones fueron «interceptadas ilegalmente» cuando se dirigían a Gaza. Tras ser llevados al puerto de Asdod, la mayoría fueron trasladados a la prisión de Ktziot, conocida por sus duras condiciones, mientras que tres ciudadanos israelíes fueron interrogados y deberán comparecer ante un tribunal.

La organización añadió que varios parlamentarios extranjeros podrían haber sido deportados la noche del miércoles o estar pendientes de su expulsión este jueves, aunque aún intenta confirmarlo con las autoridades israelíes.

Adalah también denunció abusos físicos, humillaciones y tratos inhumanos durante y después de la interceptación, como patadas, bofetadas, tirones de pelo o posiciones forzadas bajo el sol. Algunos activistas aseguraron haber sido objeto de burlas e insultos, y obligados a pronunciar declaraciones degradantes o de apoyo a Israel.

Los abogados de Adalah se encuentran actualmente en Ktziot para asistir a las vistas judiciales y solicitar acceso a los cinco activistas de la Global Sumud Flotilla que permanecen en esa prisión.

La Flotilla de la Libertad, compuesta por nueve barcos, intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza cuando fue abordada por las fuerzas israelíes. Días antes, otro grupo de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla había sido igualmente interceptado.

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó la operación, afirmando que «los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí» y que «se encuentran en buen estado de salud», además de asegurar que serían deportados «rápidamente».

Mientras tanto, la mayoría de los activistas de la Global Sumud Flotilla ya fueron deportados, aunque la española Reyes Ribó sigue bajo custodia junto a otras cuatro personas tras ser acusada de agredir a un funcionario de prisión.

La ofensiva israelí sobre Gaza ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos, entre ellos 460 por hambre o desnutrición, según autoridades gazatíes controladas por Hamás. Organismos internacionales han denunciado las acciones del Ejército israelí, especialmente el bloqueo de la ayuda humanitaria, que ha provocado que el norte de Gaza sea declarado zona de hambruna.