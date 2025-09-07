Illa: «No habrá normalidad hasta que Puigdemont regrese y Junqueras pueda ser candidato» El presidente de la Generalitat defiende la ley de amnistía, reafirma la autonomía del Govern y asegura que trabaja por una Cataluña plural y conectada económicamente

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó que la normalidad política en Cataluña no se alcanzará «hasta que Puigdemont vuelva y Junqueras pueda ser candidato«, en relación con la aplicación de la ley de amnistía.

En una entrevista con La Vanguardia, recogida por Europa Press, Illa explicó que su visita a Bruselas para reunirse con el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, fue una decisión personal: «No tengo que pedir permiso a nadie. Es una decisión muy meditada y convencida».

El presidente subrayó que tanto Puigdemont como el líder de ERC, Oriol Junqueras, son figuras políticas relevantes: «El Congreso decidió que pueden ejercer con plenitud su tarea, y quiero que lo hagan».

Illa insistió en que no permitirá que la convivencia en Cataluña se vea amenazada y defendió su visión de una Cataluña «de todos y plural, por lo tanto, una Cataluña con Carles Puigdemont». No reveló detalles de la reunión, pero la calificó como «un paso adelante importante» y afirmó haber salido «satisfecho».

Sobre los recursos contra la ley de amnistía, Illa señaló que respeta el poder judicial, pero pidió reciprocidad: «Quien tenga la tentación de que el poder judicial invada la esfera del legislativo se equivoca». Según él, un análisis objetivo de la situación política y social en Cataluña demuestra que la ley ha sido beneficiosa. Sobre la actuación de los jueces, matizó que ha habido casos «minoritaros» que exceden sus competencias, aunque confía en que el poder judicial pueda corregirlos.

Presupuestos y acuerdos de gobierno

Illa indicó que el Govern está en fase interna de elaboración presupuestaria y aún no ha iniciado negociaciones con ninguna formación política. También destacó que se están cumpliendo los acuerdos con ERC y Comuns, que describió como exigentes pero útiles para el avance de Cataluña.

Sobre la ampliación del Aeropuerto de El Prat, afirmó que, aunque es un tema complejo, es clave para mantener la economía catalana competitiva en Europa.

Financiación y economía

En materia de recaudación de tributos, el presidente prometió «noticias pronto» y resaltó que la economía catalana está creciendo de forma importante. Criticó la política fiscal de Ayuso y Madrid, mientras defendió la necesidad de políticas públicas fuertes financiadas con impuestos.

Finalmente, se refirió a la OPA del BBVA sobre Sabadell, destacando que el interés general requiere un apoyo explícito a las pequeñas y medianas empresas y la autonomía temporal del Banco Sabadell para garantizar su funcionamiento.