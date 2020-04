Illa asegura que se ha llegado al pico de la curva

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que España ha conseguido el "primer objetivo" en la lucha contra el coronavirus, llegando al pico de la curva de contagios, y que ahora está comenzando la "fase de ralentización" de la pandemia.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso por la crisis del coronavirus, que ha guardado un minuto de silencio en reconocimiento de las víctimas, Illa ha resaltado algunos datos de la última semana que justifican la llegada al pico, como que el incremento de nuevos contagios es este jueves del 8 por ciento, frente al 18 por ciento de la semana anterior.

Igualmente, ha celebrado que se ha reducido el aumento de ingresos en la UCI, que se fija en el 4 por ciento este jueves, frente al 16 por ciento de hace siete días. De la misma manera, ha resaltado que la crecida en número de muertes es ahora del 10,5 por ciento, frente al 19 por ciento que se experimentaba la semana pasada. Por último, ha apuntado que hay un 18 por ciento más de curados al día, cinco puntos porcentuales más de media que hace siete días.

"No hay ningún dato bueno con tantos fallecidos, pero la curva se ha estabilizado. Hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la cruva, estamos empezando la fase de ralentización", ha proclamado el ministro, quien ha puntualizado no obstante que para acelerar la bajada de la curva hay que realizar "un esfuerzo más". "Aún quedan semanas duras pero entre todos lo estamos consiguiendo", ha argumentado.

Illa ha insistido en que la "dinámica" de la epidemia fuerza que el colapso sanitario continúe y se empeore durante los próximos días y semanas. "La necesidad de camas de UCI lleva un retraso con respecto a la fecha de notificación de casos. Incluso observando un descenso en el número de nuevos ingresos, las largas estancias en UCI producen acumulación de pacientes, por lo que todavía quedan días difíciles para nuestro sistema sanitario", ha advertido.

"Creo que estamos en fase de estabilización y hemos empezado la ralentización, y creo que en algunas zonas de España hemos pasado ya el pico. Pero no lo puedo afirmar categóricamente aún. Vamos a tardar unos días aún para ver la disminución de fallecimientos. Pero es probable que cuando aumentemos la capacidad de test baje la tasa de letalidad", ha apuntado.

Pese a esta situación, ha defendido que el sistema sanitario "está y estará a la altura" de este reto. "Estamos respondiendo con fortaleza, generosidad y solidaridad", ha reivindicado, destacando la "enorme capacidad de respuesta" del sistema. Por último, el ministro ha afirmado que "la salud va antes de la economía", porque "sin salud no hay economía", en relación a las restrictivas medidas puestas en marcha bajo el estado de alarma para paliar las consecuencias del coronavirus. "Hay luz al final del túnel, recuperaremos la normalidad", ha concluido.

EL GOBIERNO HA ACTUADO "PRONTO"

El ministro ha defendido que el Gobierno está centrado en "salvar vidas humanas" y también ha reivindicado que las medidas puestas en marcha "sinceramente están funcionando", tendiendo la mano al resto de fuerzas políticas para trabajar en la solución a la crisis sanitaria, económica y social.

Así, ha expuesto que el Gobierno ha actuado "tan pronto" como pudo y con la evidencia científica para realizar estas restrictivas intervenciones, "siempre en consonancia con las autoridades europeas". "El 12 de marzo, el ECDC decretó que en Europa había un contagio sostenido. Ese mismo día tomamos medidas de distanciamiento social en todo el país y el 14 decretamos estado de alarma", ha valorado.

Sobre el futuro tras las fuertes medidas, Illa ha apuntado que se está trabajando en escenarios. "No podemos anticipar escenarios futuros. Es una decisión muy difícil de tomar, que no es sencilla", ha dicho en relación al desescalamiento de las medidas de confinamiento y distanciamiento social una vez comience a bajar la curva.

"Hay muy pocos precedentes de lo que hay que hacer. Tenemos a los mejores expertos pensando en la mejor forma de hacerlo. Tenemos que garantizar que no vuelva a rebrotar. Pero no puedo anticipar nada porque están en fase preliminar de estudio", ha afirmado, reconociendo que dos de las medidas que se están tomando en la relajación de restricciones es permitir un tiempo limitado al día de ejercicio físico en la calle o la salida de niños. "No me comprometo a que se lleven a la práctica, pero lo estamos estudiando. Son dos de las cosas que hay que considerar en función de cómo evolucione la epidemia esta semana y la semana que viene, junto con los datos que vayamos teniendo", ha admitido.

Por último, el ministro también ha reconocido la posibilidad de que se pueda producir un segundo brote dentro de varios meses. "No sabemos si puede haber un nuevo brote o no. No lo debemos descartar, dependerá de los avances en materia de terapias y vacunas. Por eso es importante reflexionar sobre cómo desescalamos las medidas. Esto no va a tener un día de final, el final va a ser un proceso. Habrá un periodo de transición. No habrá un día en el que de golpe volvamos a la normalidad, va a ser un proceso. Hay que descartar la idea de que cuando volvamos a la normalidad nos tenemos que olvidar de este virus", ha apostillado.

Illa también se ha pronunciado acerca del informe del Imperial College de Londres (Reino Unido), que apuntaba que en España había realmente siete millones de afectados: "Los expertos dicen que, si es así, no sería una mala noticia, porque significaría que un grado alto de la población estaría inmunizada. Hay que saberlo, y hay varias maneras. Con los test serológicos, por ejemplo, si se acaba concluyendo que son un buen instrumento para ver el grado de extensión en España".