El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha reafirmado este viernes en que dijo “la verdad” al acusar a Vox de desear un golpe de Estado, pero ha admitido que se equivocó al “caer en una provocación” porque quitó el foco de los temas “importantes”.

Así lo ha asegurado al ser preguntado por el incidente que protagonizó este jueves con el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, durante la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de España tras el Covid-19 en el Congreso, cuando afirmó que a su partido “le gustaría dar un golpe de estado”.

“Ayer dije la verdad pero me equivoqué al caer en una provocación. Quité el foco de los temas importantes que eran los de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar. El tema fundamental es el Ingreso Mínimo Vital”, ha asegurado durante la rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital.

En cuanto a su acusación al PP de estar llamando a la insubordinación de la Guardia Civil, Iglesias ha aclarado que basó su afirmación en la anécdota que le refirió en la sesión de control el secretario general de los ‘populares’, Teodoro García Egea, cuando “hace más de cien años” el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, “se negó a cumplir una orden injusta del General Narváez”, cuando éste era presidente del Gobierno.

En concreto, al ser preguntado sobre si quería decir que el destituido jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, incumplió una orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Iglesias ha asegurado que si se repasa el diario de sesiones, se puede leer que la orden que mencionó García Egea era la que dio el general Narváez, y a esa se refería él, “lógicamente”. “El general Narváez no forma parte del Gobierno de coalición”, ha apostillado.