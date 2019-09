Iglesias cree que el 155 es inaceptable para resolver el conflicto catalán

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este viernes que aplicar el artículo 155 de la Constitución para hacer frente al conflicto en Cataluña “siempre” le ha parecido “inaceptable”, y apuesta por afrontar la crisis con diálogo y a través de “vías democráticas que acaben con la excepcionalidad y la represión”.

Así se expresaba Iglesias, en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press. Añade que esa postura es la que han defendido siempre y la que mantendrán en el futuro. Con todo, este mismo viernes en una entrevista en Espejo Público, el líder morado señalaba que la formación “siempre” respetará la ley y en caso de hubieran entrado en el Gobierno del PSOE habrían asumido la decisión que adoptara Sánchez porque el liderazgo es de los socialistas.

No obstante, en esa entrevista ha señalado que su impresión es que no se deben anticipar escenarios antes de que se conozca la sentencia del ‘procés’ porque puede ser que a quien finalmente no le guste el resultado sea a Vox, PP y Ciudadanos. “A lo mejor entonces quien no quiere acatar la sentencia” sean ellos, ha apostillado.