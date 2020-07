¿Hasta cuándo puedo pasar la ITV? Estos son los plazos definitivos tras el estado de alarma

Las estaciones de la ITV de Salamanca están colapsadas hasta finales de agosto. Una situación que era de esperar tras el fin del estado de alarma y que obligará a ampliar horarios para poder dar servicio a todas las peticiones. Eso sí, todos los conductores a los que les venció la inspección desde el pasado 14 de marzo, tendrán una prórroga para pasarla que, en algunos casos, llega incluso a 2021. Una cosa debemos tener en cuenta. La ITV nunca pierde. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos que la ITV de nuestro vehículo venció el pasado 30 de mayo. La prórroga como consecuencia de la pandemia del coronavirus nos permite pasarla hasta el 15 de enero de 2021. Sin embargo, la siguiente inspección no será el 15 de enero del 2022, sino el 30 de mayo de 2021. Absurdo y escandaloso. Si estamos hablando de revisiones anuales (en el caso de los vehículos con más de diez años), no tiene sentido que en cinco meses tengamos que pasar dos. Es como si bar nos cobrara ahora todos los pinchos y cañas que no sirvió durante el estado de alarma.