María Guardiola, en un encuentro con Núñez Feijóo. EP

Guardiola adelanta las elecciones en Extremadura para el 21 de diciembre

La decisión es motivada por no poder aprobar los presupuestos de la Comunidad

E.P.

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:55

Comenta

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado esta tarde de lunes el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025.

María Guardiola ha tomado la decisión de convocar las elecciones autonómicas después del «bloqueo» alcanzado en la región por no poder aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026, debido a la «irresponsabilidad» de los grupos parlamentarios.

«No entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar los mejores presupuestos de la región», ha señalado María Guardiola, quien ha destacado que «este bloqueo solo beneficia a los piensan en las encuestas».

«Necesitamos unos presupuestos que acompañen este momento histórico, porque si presupuesto no tenemos herramientas» para desarrollar las políticas, ha señalado la presidenta extremeña, quien ha destacado que siempre ha tenido «mano tendida» a los grupos parlamentarios para negociar la «ley más importante» de la región como son los presupuestos.

