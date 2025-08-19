Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. E. P.

El Gobierno declarará las áreas afectadas por los incendios como zonas de emergencia

El presidente del Gobierno adelantó que el Consejo de Ministros lo aprobará el 26 de agosto, tras visitar el Puesto de Mando Avanzado en Jarilla, Cáceres, y destacó que la recuperación contará con recursos estatales

E. P.

La Granja (Cáceres)

Martes, 19 de agosto 2025, 13:44

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este martes que el próximo 26 de agosto el Consejo de Ministros declarará como zonas afectadas por una emergencia de protección civil aquellas áreas que sufren incendios forestales. Sánchez aseguró que el Ejecutivo colaborará en la reconstrucción de estas zonas.

El anuncio se realizó tras la visita de Sánchez al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla, en La Granja (Cáceres), acompañado por la presidenta de Extremadura, María Guardiola; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana.

Sánchez explicó que esta declaración oficial conlleva el «compromiso» del Gobierno de asumir la reconstrucción una vez extinguidos los incendios y evaluado el impacto económico sobre los vecinos de los municipios afectados, contando para ello con recursos de la Administración General del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Hervás llega a la cumbre de la Sierra de Candelario
  2. 2 La Junta abre una investigación al alcalde de Cantalpino por no respetar la alerta de riesgo de incendios
  3. 3 Controlados dos incendios en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo
  4. 4 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1
  5. 5 Todo listo para la madrugada más bonita del año: se verá un triángulo de luz irrepetible
  6. 6 La tarjeta del metropolitano ya no se recarga en los buses y el dinero no gastado se devolverá
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 18 de agosto de 2025
  8. 8 Salamanca respira aire de calidad «desfavorable» por los incendios
  9. 9 Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías
  10. 10 El juez Peinado imputa a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Gobierno declarará las áreas afectadas por los incendios como zonas de emergencia

El Gobierno declarará las áreas afectadas por los incendios como zonas de emergencia