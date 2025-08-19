El Gobierno declarará las áreas afectadas por los incendios como zonas de emergencia El presidente del Gobierno adelantó que el Consejo de Ministros lo aprobará el 26 de agosto, tras visitar el Puesto de Mando Avanzado en Jarilla, Cáceres, y destacó que la recuperación contará con recursos estatales

E. P. La Granja (Cáceres) Martes, 19 de agosto 2025, 13:44 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este martes que el próximo 26 de agosto el Consejo de Ministros declarará como zonas afectadas por una emergencia de protección civil aquellas áreas que sufren incendios forestales. Sánchez aseguró que el Ejecutivo colaborará en la reconstrucción de estas zonas.

El anuncio se realizó tras la visita de Sánchez al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla, en La Granja (Cáceres), acompañado por la presidenta de Extremadura, María Guardiola; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana.

Sánchez explicó que esta declaración oficial conlleva el «compromiso» del Gobierno de asumir la reconstrucción una vez extinguidos los incendios y evaluado el impacto económico sobre los vecinos de los municipios afectados, contando para ello con recursos de la Administración General del Estado.