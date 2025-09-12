Garriga denuncia el gasto en inmigración irregular y pide fiscalizarlo en el Tribunal de Cuentas El secretario general de Vox asegura que el Estado ha destinado más de 770 millones desde 2021 y defiende endurecer las políticas migratorias frente al «modelo PP-PSOE»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, volvió a poner el foco este viernes en el coste económico de la atención a migrantes en situación irregular y en la presión que, a su juicio, supone para los servicios públicos. Según sus cifras, desde 2021 el Estado habría destinado más de 770 millones de euros a este concepto, «lo que equivaldría a construir seis hospitales y contratar a 15.000 médicos».

«Después del saqueo fiscal al que nos someten cada año, lo que no vamos a permitir es que ese dinero se destine a quienes acaban de llegar cuando hay españoles con necesidades urgentes», advirtió en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

El dirigente rechazó que Vox sea «racista o xenófobo», alegando que su postura responde «al sentido común» y afirmando que «el 70% de los españoles están hartos de unas políticas migratorias que han traído inseguridad, pérdida de identidad y saturación de servicios públicos».

En su opinión, los ciudadanos tienen dos modelos a elegir: el de Vox, que plantea la expulsión de inmigrantes que delinquen y el control estricto de fronteras, o el del PP y PSOE, que, según Garriga, «permiten la entrada de cualquiera, les pagan la pensión completa y, si cometen delitos, se les disculpa».

También aportó datos como que en 2024 un 33% de la población reclusa en España tendría nacionalidad extranjera y que en 2023 el 44% de los feminicidios fueron cometidos por personas extranjeras. «Si los expulsamos, eso que nos ahorramos», sostuvo.

En paralelo, Vox ha registrado en el Congreso dos solicitudes para que el Tribunal de Cuentas fiscalice los gastos destinados a inmigración irregular y a menores no acompañados, una iniciativa que el partido quiere extender a los parlamentos autonómicos.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ya denunció esta semana en la sesión de control que «a los españoles les cuesta más mantener a un inmigrante ilegal o a un mena que pagar la residencia de un anciano español».