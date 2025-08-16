García-Page despide a Lambán: «Se nos va un referente, un ejemplo de coherencia y honestidad» El presidente de Castilla-La Mancha honra la figura del expresidente aragonés, destacando su talla política, su vocación y su defensa firme de los valores socialdemócratas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha acudido este sábado al tanatorio de Ejea de los Caballeros para despedirse del expresidente de Aragón, Javier Lambán, a quien ha definido como «un referente» y «un ejemplo de coherencia, honestidad y compromiso político».

A las puertas del tanatorio, García-Page expresó su pesar por la pérdida de quien consideraba no solo un compañero político, sino un amigo personal. «Hablar de amistad en política no es fácil, pero lo éramos. Compartíamos enfoques, principios, valores... y muchas batallas», señaló.

El presidente castellanomanchego ensalzó la figura de Lambán como un hombre íntegro y con una destacada capacidad intelectual, «muy cabal y honesto», que no dudaba en hablar con claridad, incluso cuando lo más cómodo era guardar silencio.

«Un impulsor moral sin complejos»

Según García-Page, Lambán sintió siempre un impulso moral de servicio público: «Defendía sin complejos sus ideas, el PSOE, y por encima de todo, a España, desde la socialdemocracia y los valores de la izquierda que consagra la Constitución». A su juicio, ese compromiso marcará su legado político: «Habrá quien piense otra cosa, pero creo que su huella será inmensa».

Preguntado sobre si el PSOE pierde a uno de sus referentes más críticos, García-Page reflexionó sobre la importancia de conservar los valores por encima de las etapas políticas: «Hoy casi parece extraño encontrar a alguien coherente, que diga lo que piensa y viva según lo que defiende».

Política por vocación

El presidente regional subrayó que Lambán eligió la política por auténtica vocación, pudiendo haber seguido otros caminos profesionales. «Yo también me incluyo entre quienes nos metimos en esto por vocación. Y él la mantuvo hasta el último segundo», afirmó.

García-Page recordó que hablaron recientemente sobre la situación del país y asuntos personales, como solían hacer. Finalmente, lamentó profundamente la pérdida de su amigo, especialmente ahora que «le tocaba estar con su familia»: «Ha sido una injusticia vital. Quería venir a darles un abrazo porque, sinceramente, nos sentimos como parte de su familia».