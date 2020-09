García-Sastre (virólogo del Monte Sinaí): “Estaremos vacunados de forma masiva a mediados de 2021”

Adolfo García-Sastre, el español jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York que este pasado mes de agosto analizó la situación de la pandemia para LA GACETA, asegura ahora que prevé que a mediados del 2021 el Mundo estará vacunado de forma "masiva".

García-Sastre cree que la mayor parte de las vacunas que están en fase 3 serán "efectivas": "Lo que variará es la rapidez y las dosis disponibles que haya en un periodo corto de tiempo. También habrá diferencias en la efectividad, pero eso al principio será muy difícil de saber. Creo que la mayor parte de las que se van a aprobar van a dar lugar a cierta eficacia y espero también que no provoquen muchos efectos adversos. La clave es que haya menos riesgo en ponérsela que en infectarse del virus. Una vez que la tengamos, otra cosa que desconocemos es cuánto durará la inmunización", dice en el diario El País.

García-Sastre, quien dice sobre los plazos que "las predicciones más optimistas dicen que vamos a vacunarnos todos antes de fin de año. No creo que eso sea posible. Salvo desastre, lo más normal es que empiece a vacunarse la gente de forma masiva a mediados del año que viene. Eso no quiere decir que no se haya vacunado nadie antes. La inmunización a ciertos grupos al principio ayudará a controlar mejor la pandemia poco a poco", dice.