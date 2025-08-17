Galicia arde: más de 51.000 hectáreas calcinadas en una semana de incendios descontrolados Ourense concentra los fuegos más devastadores, con 12 incendios activos que ya arrasan el 98% de la superficie quemada en la comunidad

E. P. Santiago de Compostela Domingo, 17 de agosto 2025, 13:58

Galicia atraviesa más de una semana marcada por una ola de incendios sin control que ya ha reducido a cenizas más de 51.220 hectáreas. La situación más crítica se vive en Ourense, donde sigue vigente la Situación 2 de alerta y se concentra la mayor parte de los fuegos.

Según el último informe de la Consellería do Medio Rural, permanecen activos 18 incendios, la mayoría en territorio ourensano. Entre ellos destaca el de Chandrexa de Queixa, unificado con el de Mormentelos (Vilariño de Conso), que se ha convertido en el mayor incendio de la historia de Galicia con 17.500 hectáreas arrasadas.

El segundo más devastador es el de Oímbra, en la parroquia de A Granxa, que afecta ya a 11.000 hectáreas, seguido por el de A Mezquita, en Esculqueira (9.500 hectáreas) y el de Maceda, donde se han unido los de Santiso y Castro de Escuadro (3.000 hectáreas).

Otros focos significativos en Ourense son los de Larouco (6.000 hectáreas), Carballeda de Avia (1.300 hectáreas) y Vilardevós, con varios frentes que suman 1.500 hectáreas. También se registran fuegos activos en Xinzo de Limia, Beade y San Cibrao das Viñas.

En Pontevedra, el incendio de Agolada calcinó 400 hectáreas y la Xunta ya desactivó la Situación 2. Mientras, permanecen estabilizados varios fuegos en Lugo (Cervantes y Saviñao) y A Coruña (Muxía), además de otros en Montederramo y Dozón.

Balance por provincias

- Ourense: 12 incendios activos y uno estabilizado (50.570 hectáreas).

- Pontevedra: uno activo y otro estabilizado (800 hectáreas).

- Lugo: dos estabilizados (210 hectáreas).

- A Coruña: uno estabilizado (23 hectáreas).