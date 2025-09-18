La Fiscalía investigará los crímenes en Gaza y apunta a genocidio y otros delitos de lesa humanidad El fiscal general crea un equipo especializado para investigar las posibles violaciones del Derecho Internacional en la Franja de Gaza

Madrid Jueves, 18 de septiembre 2025

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado la apertura de una investigación sobre los presuntos crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación militar israelí iniciada hace casi dos años. El caso apunta a posibles delitos de genocidio y otras graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Para llevar a cabo la investigación, García Ortiz ha creado un equipo conjunto formado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. La decisión se formalizó mediante un decreto al que ha tenido acceso Europa Press, que autoriza a Delgado a actuar como «coinvestigadora» junto a Alonso.

La investigación surge tras un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que documenta acciones del ejército israelí contra la población civil que podrían contravenir el Derecho Internacional, en el marco de la denominada 'Operación ELIAT'. Según el decreto, el informe incluye testimonios de testigos protegidos y otros elementos probatorios relevantes sobre los hechos en el terreno.

García Ortiz ha señalado que los hechos descritos en el informe constituyen «graves violaciones del Derecho Internacional» y podrían encuadrarse en los artículos 607 y siguientes del Código Penal español, relativos a genocidio y delitos de lesa humanidad. Además, el fiscal general ha ordenado que el informe sea remitido a Alonso para iniciar diligencias de investigación preprocesal, que serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y a las autoridades policiales correspondientes.

El decreto también establece que Francisco Jiménez-Villarejo, fiscal de sala coordinador de Cooperación Internacional, participará en las actuaciones dentro del ámbito de la investigación, que busca cooperar con el TPI y recabar pruebas para su eventual uso ante órganos internacionales, siguiendo la línea de procedimientos similares abiertos en Ucrania.

El fiscal general subraya la obligación de España de colaborar con los órganos internacionales en la investigación de graves crímenes, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tratados internacionales ratificados por España y los principios de la Constitución. Asimismo, hace referencia al informe reciente de Naciones Unidas que califica de genocidio los hechos en Gaza y llama a los Estados a colaborar con la investigación del TPI.

García Ortiz explica que la creación del equipo conjunto permitirá combinar la experiencia operativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con la especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la unidad dirigida por Delgado. El objetivo es recopilar elementos de prueba en España que puedan ser utilizados posteriormente en la jurisdicción internacional competente, reforzando la cooperación internacional y luchando contra la impunidad.