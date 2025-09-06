La Fiscalía alerta sobre el auge de narcolanchas y 'guarderías' para drogas y migración irregular en Andalucía El informe anual señala el creciente desafío de organizaciones criminales, principalmente desde Argelia, que combinan tráfico de drogas y facilitación de migración irregular a lo largo de la costa andaluza y el Guadalquivir

E. P. Madrid Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:07 Comenta Compartir

La Fiscalía General del Estado, en su memoria anual de 2024 presentada este viernes, denuncia el «espectáculo lamentable y llamativo de las narcolanchas» en el sur de España y advierte sobre la proliferación de escondites conocidos como 'guarderías', utilizados por organizaciones criminales tanto para tráfico de drogas como para favorecer la migración irregular, principalmente desde Argelia.

El informe destaca que Andalucía sigue siendo la región más afectada por el narcotráfico y la más visible debido a las rápidas embarcaciones utilizadas por los traficantes, que desafían a plena luz del día a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Fiscalía advierte que estas embarcaciones, que antes se limitaban al Estrecho, ahora se extienden por la costa andaluza e incluso por el río Guadalquivir, transportando no solo hachís, sino también cocaína. Solo entre diciembre de 2024 y enero de 2025 se incautaron 10 toneladas de cocaína en zonas cercanas al Guadalquivir, que se dirigen al resto de Europa.

El informe refleja también un aumento de procedimientos judiciales, con Málaga destacando un incremento del 28,65% en casos de tráfico de drogas, situándose como la tercera provincia española en cifras totales tras Barcelona y Madrid.

Asimismo, la Fiscalía alerta sobre el cambio de rutas de las organizaciones criminales, que recogen migrantes en Argelia y regresan a España, utilizando 'guarderías' para ocultar personas y embarcaciones mientras transportan estupefacientes. También se señala la sofisticación creciente de los métodos de entrada de migrantes, desde barcos de pesca hasta el uso de documentos de identidad falsificados o alterados.

Finalmente, el informe resalta la implicación de compatriotas de los migrantes que, aprovechando su vulnerabilidad, les ofrecen servicios fraudulentos y costosos, consolidando la compleja red de criminalidad transnacional que opera desde el norte de África hasta España.