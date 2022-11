Feministas socialistas piden la dimisión de Irene Montero por la Ley ‘solo sí es sí’

“Resulta muy preocupante y genera un desánimo profundo entre el feminismo constatar que, si bien el PSOE se abría a la posibilidad de revisar artículos que no fueran suficientemente concretos, resulta muy desconcertante que hoy el presidente del Gobierno haga declaraciones afirmando que no va a haber ninguna revisión”, ha precisado.

En referencia a las declaraciones de la ministra de Igualdad y de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, quienes han culpado a los jueces de la reducción de penas a violadores, Miyares ha recalcado que “la culpa no la tienen los jueces” y ha exigido a las dirigentes de la Podemos “un mínimo de autocrítica”.

En este punto, ha criticado la “falta de autocrítica” de una parte del Gobierno y ha alertado de que “hay detrás una imposición de un ideario y de una doctrina” que, a su juicio, “la inmensa parte de la ciudadanía no la comparte”. De este modo, ha cargado contra Montero por querer “ imponer algo que produce rechazo social no teniendo en cuenta las voces de los expertos, que habían avisado”.

“Es alguien que todo lo que toca lo convierte en polémico y sus soluciones son impositivas que lo único que hacen es caldear más el ambiente. Debe dimitir o ser cesada , no puede ser que esté de manera constante condicionando lo que debe hacer el Gobierno y el legislativo”, ha señalado en declaraciones a Europa Press la integrante de Feministas Socialistas (FEMES) Alicia Miyares.

En la misma línea, la integrante del Movimiento Feminista de Madrid Ana de Blas ha recordado que en el manifiesto abolicionista del 8 de marzo de 2020 ya reclamaron contra la rebaja en las penas de la nueva ley de libertad sexual. “No nos escucharon. Ahora que esto es ya una realidad, el Gobierno y el legislativo deben rectificar un error que desprotege a las mujeres y a menores”, ha apostillado en declaraciones a Europa Press.

Aunque ha matizado que no es una petición que conste formalmente en todas las asambleas feministas, De Blas opina que la ministra de Igualdad “debería dimitir por esto y por más cosas”, como la “injustificada” tramitación por la vía de urgencia de la Ley Trans o por no haber impulsado la ley abolicionista de la prostitución redactada por el movimiento feminista “y que tiene olvidada en algún cajón”. No obstante, la feminista considera que la responsabilidad de las leyes aprobadas “ya es de todo el bloque de la mayoría que gobierna o que sostiene al Gobierno”.

El Movimiento Feminista de Madrid reconoce que la Ley ‘solo sí es sí’, “muy demandada” por el feminismo, contiene aspectos “positivos”, principalmente en la protección de las víctimas. Sin embargo, el feminismo organizado “no reivindicó nunca una rebaja de penas a los agresores sexuales” y sí advirtió que la redacción de la nueva ley “podría conllevar una rebaja de penas”.

Concretamente, De Blas ha indicado que alertó sobre esta situación la asociación de Juristas Themis, que, en un documento, mostraba su desacuerdo en la rebaja generalizada de penas para los delitos contra la libertad sexual.