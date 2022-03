Felipe González dice que Putin “arrasará” Ucrania y lo compara con Maduro

A su juicio, Putin terminará arrasando Ucrania pero cree que va a conseguir “poco para él” y “mucho desastre para Ucrania y para el mundo”. “Va a conseguir que Ucrania consolide su identidad como nación independiente. Tardará lo que tarde pero eso no tiene vuelta atrás”, ha manifestado.

En relación con la guerra en Ucrania, ha asegurado que si él fuese en este momento presidente del Gobierno no enviaría tropas a Ucrania ya que no es una decisión que pueda tomar “ni la UE ni la OTAN”, ha señalado, a la vez que ha augurado que el conflicto durará “mucho tiempo” y que los ucranianos “no se van a resignar a soportar las botas de Putin sobre su cuello”.

En otro punto, preguntado por la crisis interna en la que se ha visto envuelto el Partido Popular, desde que saliera a la luz la supuesta comisión que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de un contrato sanitario, González se ha referido al asunto como una “desgracia interna” que desea que se resuelva. “Nos vendrá bien a todos”, ha exclamado.

Al hilo, ha indicado que dicha crisis se ha desencadenado pr “errores de gestión” en la formación ‘popular’ aunque ha apuntado que “algo más habrá pasado”

De forma paralela, preguntado en concreto por si cree que la presidenta madrileña es “lo más parecido al ‘Trumpismo’”, Felipe González ha asegurado que “de aspecto es mucho más desagradable (Donald) Trump”, pero que Ayuso sigue “un poco” la línea del expresidente estadounidense.

“No me atrevo a definirla. Solo me imagino cómo sería su opinión, participación y decisión en uno de los consejos de la OTAN y me cuesta encajarla”, ha admitido González.

En este sentido, ha subrayado que mantiene una relación “personal” con el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, y que se entiende “con facilidad” con él aún sabiendo los puntos ideológicos que les diferencian.