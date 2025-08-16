Feijóo respalda investigar el caso Montoro, pero apela a la prudencia y la presunción de inocencia El líder del PP insiste en que no hay miedo a esclarecer los hechos y defiende que la corrupción debe erradicarse «afecte a quien afecte», aunque subraya que aún no hay pruebas ni declaraciones formales

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la necesidad de investigar el conocido como 'caso Montoro', con el objetivo de esclarecer si hubo o no comportamientos irregulares durante la etapa del exministro Cristóbal Montoro al frente de Hacienda. No obstante, ha pedido prudencia y respeto por la presunción de inocencia, tal como expresó recientemente el expresidente Mariano Rajoy.

«Creo que debe esclarecerse. Es necesario. Ahora bien, a nivel personal y político estoy tranquilo. Dicho esto: investíguese», declaró Feijóo en una entrevista con Europa Press.

Montoro fue imputado el pasado julio por presuntamente haber favorecido a empresas del sector gasista mediante una red de influencias mientras ocupaba el cargo de ministro de Hacienda. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los hechos podrían ir más allá de reformas legales, incluyendo adjudicaciones de contratos públicos.

Una investigación en fase preliminar

Feijóo recalcó la importancia de actuar con prudencia, especialmente porque la investigación se encuentra en una fase inicial y aún no se ha tomado declaración al exministro. «Siempre es conveniente ser prudentes en asuntos judiciales, más aún cuando no se ha escuchado a la persona investigada», señaló.

Aun así, dejó claro que el PP no pretende frenar la investigación, independientemente de a quién afecte. «Queremos saber si hubo conductas irregulares o si todo fue correcto», insistió.

«Ningún miedo a la investigación»

El líder popular remarcó que no tiene «ningún miedo» a que se investigue el caso, afirmando que la corrupción debe ser erradicada de la política. «Llevo 30 años en la vida pública y nadie de mi equipo inmediato ha estado implicado en ningún caso de corrupción», aseguró.

Además, subrayó que el PP debe ser especialmente riguroso con los suyos: «Si no lo somos, perdemos credibilidad».

Reformas aún vigentes

Feijóo también destacó que las reformas impulsadas por Montoro cuando era ministro siguen en vigor «siete u ocho años después» y que nadie ha cuestionado que beneficiaran a determinadas empresas.

Cuando se le preguntó si se siente decepcionado con Montoro, respondió que el mismo día en que se conoció su imputación, el exministro fue contactado por el partido y él decidió darse de baja, «como corresponde».

La baja de Montoro

Montoro anunció su salida del PP el 17 de julio, un día después de ser imputado por un juez de Tarragona. Se le acusa de utilizar su cargo para aprobar leyes que favorecían a empresas gasistas vinculadas a un despacho fundado por él antes de entrar en el Gobierno. En un comunicado, el exministro rechazó las acusaciones y afirmó que no existen pruebas en su contra.