Feijóo promete «tolerancia cero» con los inmigrantes que delincan y reformas para agilizar repatriaciones El líder del PP plantea endurecer la Ley de Extranjería y el Código Penal, desvincular el empadronamiento de las ayudas sociales y reformular la reagrupación familiar, mientras acusa al Gobierno de carecer de política migratoria

E. P. Santiago de Compostela Martes, 19 de agosto 2025, 10:13

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, si llega al Gobierno, impulsará una reforma de la legislación para que los inmigrantes que cometan delitos sean repatriados de forma inmediata. En una entrevista con Europa Press, el líder popular defendió una política de «tolerancia cero» ante la delincuencia vinculada a la inmigración y aseguró que el Ejecutivo actual no aplica ni siquiera los mecanismos ya previstos en la Ley de Extranjería.

Feijóo explicó que su propuesta incluye modificar tanto la Ley de Extranjería como el Código Penal para clarificar en qué supuestos los inmigrantes deben ser expulsados automáticamente. También adelantó que el PP desvinculará el empadronamiento del acceso a prestaciones no contributivas, al entender que «lo irregular y lo ilegal no pueden generar derechos».

Asimismo, planteó revisar los requisitos de la reagrupación familiar para evitar su «uso torticero» por parte de inmigrantes en situación irregular. «La inmigración tiene que ser ordenada, regular y cumplir las leyes españolas», recalcó, subrayando que el PP sí facilitará la llegada de trabajadores en sectores con falta de mano de obra, como la construcción, los servicios o el agroalimentario.

El líder de la oposición acusó al presidente Pedro Sánchez de carecer de una política migratoria y de «utilizar la inmigración para tensionar y polarizar», al tiempo que criticó también a Vox por alimentar la confrontación en lugar de ofrecer soluciones. Feijóo reivindicó que el PP representa una alternativa de gobierno con un proyecto de Estado y pidió «menos enfrentamiento y más cumplimiento de la ley».