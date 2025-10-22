Feijóo pregunta a Sánchez si el PSOE «se ha financiado ilegalmente» y el presidente responde con un rotundo «no» El líder del PP utiliza los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE para atacar al Gobierno, mientras Sánchez le acusa de haber «renunciado a una oposición útil» y de acercarse a las posiciones de Vox

E. P. Madrid Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:42

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arremetió este miércoles contra Pedro Sánchez por los casos de presunta corrupción que afectan a miembros del PSOE y le preguntó directamente si su partido «se ha financiado ilegalmente». El presidente del Gobierno respondió tajante: «No».

«En nombre de millones de españoles honrados le pregunto: ¿Desde que usted es secretario general, el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente? ¿Sí o no?», planteó Feijóo durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

El líder de la oposición también aprovechó para mencionar el «lapsus» de la vicepresidentaYolanda Díaz en el Senado, cuando afirmó que «hay Gobierno de corrupción para rato», y cuestionó a Sánchez por supuestamente ordenar a una exmilitante socialista y alto cargo de Correos, Leire Díez, «limpiar sin límites» para evitar investigaciones.

En su réplica, Sánchez negó de forma categórica cualquier financiación irregular en el PSOE y restó importancia al comentario de Díaz, calificándolo de «lapsus», al tiempo que ironizó con que Feijóo «es el campeón de los lapsus».

El jefe del Ejecutivo acusó además al líder del PP de haber «renunciado a hacer una oposición útil» y de no «poner orden en su partido», citando como ejemplo la gestión de la Junta de Andalucía en la crisis de los cribados de cáncer de mama.

«Está a un paso de dejar de ser el jefe de la oposición y ceder ese papel al señor Abascal», le advirtió Sánchez, antes de reivindicar que «España va bien» gracias a la labor del Gobierno de coalición progresista.