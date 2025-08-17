Feijóo exige a Sánchez activar ya la ayuda europea y movilizar al Ejército contra los incendios El líder del PP reclama «no perder más tiempo» y destaca la capacidad de las Fuerzas Armadas para apoyar en tareas logísticas, transporte y creación de cortafuegos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a «no dejar pasar más tiempo» para activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil y desplegar al Ejército en la lucha contra los incendios forestales que asolan a España. «El Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre. Pido a Sánchez que no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya», reclamó en un mensaje publicado en la red social X.

Feijóo recordó que su partido lleva días solicitando recursos aéreos adicionales y efectivos militares para reforzar las labores de extinción. Justificó su petición señalando la versatilidad de las Fuerzas Armadas, que —aunque no combaten el fuego de manera directa— pueden apoyar con tareas logísticas, vigilancia y disuasión de posibles pirómanos.

Detalló que los batallones de ingenieros disponen de bulldozers y motoniveladoras útiles para abrir cortafuegos, así como de helicópteros capaces de transportar personal y material pesado entre comunidades autónomas.

«Si se quiere, se puede hacer mucho», concluyó el líder popular.