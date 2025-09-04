Feijóo dice que decidió ausentarse del inicio de Año Judicial en julio y ve una provocación la presencia de García Ortiz Pese a haber rechazado asistir al acto, el presidente del Partido Popular ha querido recalcar su respeto a Felipe VI

E. P. Guadalajara Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:57 Comenta Compartir

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de «provocación» la asistencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la apertura del Año Judicial y ha revelado que su decisión de no acudir a este acto se tomó a finales de julio, decisión que ya comunicó a la autoridad judicial.

Feijóo explicó a los medios, tras un acto en Guadalajara, que fue en julio cuando recibió la invitación y que, tras conocerla, decidió no asistir debido al procesamiento del fiscal general del Estado. Finalmente, el 31 de julio informó oficialmente que no procedía su presencia en el acto de apertura del Año Judicial de este viernes. «Una decisión coherente», señaló el líder de la oposición.

Aunque expresó su «absoluto respeto» al Rey, al Consejo General del Poder Judicial y al conjunto del Poder Judicial, Feijóo insistió en que resulta una «provocación» que el Fiscal General participe y hable en un acto donde estarán presentes «los que le van a juzgar».

Sobre este punto, afirmó: «No podemos considerar normal lo que es excepcional». Por eso, subrayó que la decisión de no asistir responde a una cuestión de lealtad tanto hacia el Rey como hacia el Poder Judicial, y a que no pretende «convalidar y validar los ataques y difamaciones del presidente del Gobierno» durante su entrevista del lunes en TVE.

«Que el Fiscal General del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le investigan y que deben decidir si le sientan o no en el banquillo es una anomalía que no podemos aceptar. No ocurre en ningún país de Europa», concluyó.