Feijóo advierte a Sánchez que mentir en la comisión del Senado supondría «sumar a su Gobierno un nuevo delito»

E. P. Madrid Sábado, 25 de octubre 2025, 15:16

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mentir durante su comparecencia en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo', supondría «sumar a su Gobierno un nuevo delito». Por ello, le ha instado a decir «la verdad» sobre la corrupción que afecta a su partido y su entorno porque «no podrá huir eternamente»: «Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse», ha dicho.

Durante su participación este sábado en el Día del Afiliado en Aragón, donde ha estado acompañado por el presidente de esa comunidad, Jorge Azcón, Feijóo ha subrayado que Sánchez se convertirá el próximo jueves en el primer presidente en ejercicio de toda la historia democrática de España que comparece en una comisión de investigación sobre la corrupción en una Cámara legislativa.

«En la actualidad de la política europea, un presidente nunca ha tenido que contestar por más corrupción de la que tendrá que contestar el señor Sánchez», ha advertido el dirigente 'popular', quien le ha avanzado, «para que no se sorprenda y prepare su comparecencia» del jueves, que el PP le hará «todas las preguntas que le formularían los periodistas a los que no concede entrevistas».

SÓLO TIENE TRES OPCIONES

Feijóo ha avisado al presidente de que «sólo tiene tres opciones» frente a la comisión de investigación: decir la verdad, lo cual cree que será «muy difícil»; mentir, lo que supondría «sumar a su Gobierno un nuevo delito, o »ponerse a la defensiva y no responder«.

«Pues yo le digo que escoja bien porque no va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, antes o después tendrá que pagar y antes o después tendrá que irse --ha enfatizado entre los aplausos de los asistentes--. Hay que pagar lo que has hecho, hay que confesar lo que has hecho y tendrás que irte». Eso sí, a modo de conclusión, ha querido dejar claro que si Sánchez opta por mentir, «irá al juzgado», y si se decanta por decir la verdad, «también».

Frente a un Gobierno presidido «por el que no vio ni se enteró de la corrupción en su propio coche» y agradecer irónicamente a la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, por haber reconocido que «hay Gobierno de corrupción para rato», Feijóo ha asegurado que su «único objetivo» es que haya «un cambio político» porque «España lo merece».

EN ESPAÑA «TIENE QUE MERECER LA PENA TRABAJAR»

«Es mi único afán, mi única vocación, mi único interés. No tengo ningún otro interés. No nos debemos a nadie. No defendemos ningún interés particular», ha manifestado el líder del PP, para recalcar que el cambio al que aspira consiste en hablar de «los problemas de la gente, no en creárselos» y en «respetar »al ciudadano y «acompañarle en su esfuerzo».

«Hoy si trabajan te exprimen, si creces te persiguen; si ahorras, te esquilman; y si cotizas, les parece poco. Esto es la verdad», ha enumerado Feijóo, para añadir que uno de los pilares básicos sobre los que se construye el proyecto del PP en España es que «tiene que merecer la pena trabajar».

Y eso, ha apuntado, «lo saben bien» los 3,4 millones de autónomos, «a los que le han subido nueve veces las cotizaciones sociales y ahora quieren subirle la décima». «Los autónomos no necesitan cargas; lo que necesitan son apoyos, y los tendrán», ha garantizado.

De eso es lo que, según Feijóo, va el cambio: «de avanzar, de limpiar, de levantar la cabeza, de superar este tiempo de corrupción, de mentiras, de soberbia y de incompetencia». «El cambio --ha continuado-- va de superar toda la basura política institucional y moral del gobierno, y por eso yo trabajo para el cambio y para nada más».

Feijóo ha dicho que «nunca» se equivocará de adversario, que no es otro que «el Gobierno de la corrupción» que capitanea Sánchez, y que tampoco se va a equivocar sobre cuál es su prioridad: «superar la política de subasta que hay hoy y servir a la gente». «Y allá quien quiera seguir sosteniendo de forma directa o indirecta el engaño y la corrupción del Gobierno de España», ha apostillado, en referencia a los socios parlamentarios del Ejecutivo, entre los que se encuentra Junts.

Feijóo ha prometido que su Gobierno supondrá «un cambio de raíz», un cambio en el que las instituciones sean «limpias, independientes y útiles» y un cambio para que España vuelva a ser «respetada» en Europa, como lo ha sido siempre o al menos la mayor parte de su historia«.

No como ahora, cuando dentro y fuera de la Unión Europea, ha destacado el líder 'popular', «hay dudas sobre la estabilidad de España, sobre la seriedad y limpieza de su Gobierno, y sobre los intereses que defiende el presidente de la nación».

«ESPAÑA NO ES SU GOBIERNO, SINO QUE LO PADECE»

«España no puede permitirse ser un país que genere sospechas», ha abundado Feijóo, antes de remarcar que «nadie» debe confundir a Pedro Sánchez con España. «España no es su Gobierno, sino que España está padeciendo el Gobierno que tiene actualmente --ha indicado--. España no es su arrogancia, no es su mentira, no es su soberbia y no es su corrupción».

En este punto, Feijóo ha asegurado que el PP logrará «sin ninguna duda», devolver a España «su respeto, su dignidad y su dinero» con un Gobierno con el que los ciudadanos «puedan reconocerse», y no uno que tacha de «anécdota» que a la mayoría de los españoles les resulte imposible adquirir una vivienda , que hable de «dramatización» cuando se 'okupan' viviendas, que llame «facha» a quien le inquieta la delincuencia del barrio o que diga que «es lo mínimo» que se puede hacer cuando «trituran a impuestos» a sus conciudadanos.

«No puede ser que cuando cojas un tren a tu Gobierno se le ocurra hablar del cambio de hora. Hombre, no. Para cambios de hora, los que hace Renfe --ha replicado Feijóo a Sánchez--. Si quieres realmente solucionar el cambio de hora, que los trenes lleguen a su hora».