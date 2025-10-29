Feijóo acusa a Sánchez de «mentir con la financiación del PSOE» y augura que «volverá a hacerlo» en el Senado El líder del PP carga contra el presidente por «engañar a todos», mientras Sánchez evita responder y reivindica el día como jornada de memoria por las víctimas de la DANA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijo y la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados.

E. P. Madrid Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:37

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «mentir con la financiación del PSOE y con muchas otras cuestiones», y se ha mostrado convencido de que este jueves «tampoco dirá la verdad» durante su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

«Volverá a mentir mañana, porque si dijera la verdad, acabaría con usted», ha reprochado Feijóo a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que comenzó con un minuto de silencio por las 237 víctimas de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

El líder de la oposición ha acusado al presidente de «haber mentido a todos: a sus votantes, a sus socios y al conjunto de los españoles». Según ha enumerado, «mintió con Bildu, con la amnistía, con Puigdemont, con los Presupuestos, con los impuestos, con las mujeres, en política exterior, sobre su pareja y hasta sobre su hermano». Además, ha señalado que Sánchez también «mintió con la financiación de su partido», citando informaciones publicadas por medios sobre los movimientos de dinero en metálico del PSOE entre 2017 y 2024.

Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo de «mentir incluso cuando dice que gobierna o que tiene mayoría», y ha asegurado que, si no tuviera miedo «a la calle, a los juzgados y a la verdad», convocaría elecciones. «Ya veremos lo de su contabilidad B, lo que es seguro es que no tiene plan B para gobernar», ha ironizado.

En su réplica, Sánchez ha evitado responder directamente y ha sostenido que «hoy no es el día». «Como usted mismo ha dicho, es una pregunta retórica que formula desde que es jefe de la oposición», ha señalado, insistiendo en que el 29 de octubre está dedicado a las víctimas de la DANA.

«El Gobierno siempre rinde cuentas, y soy el presidente que más veces ha comparecido en las Cortes», ha defendido Sánchez, antes de subrayar que «hoy es un día muy duro para las familias que lo han perdido todo» y de agradecer la solidaridad de los voluntarios y el trabajo del personal público durante la tragedia.

«Hoy es el día para la empatía, el recuerdo y la memoria de las víctimas, y ya tendremos ocasión de hablar de otras cuestiones», ha zanjado el presidente, recibiendo el aplauso de la bancada socialista.

Feijóo también ha iniciado su intervención recordando a las víctimas y a sus familias, aunque ha reprochado al Gobierno haber «politizado» la tragedia. «Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicara a la reconstrucción», ha manifestado, recordando que el PP pidió suspender el Pleno el día de la catástrofe mientras el PSOE «asaltaba RTVE» mediante un decreto aprobado aquel mismo día.