Feijóo acusa a Sánchez de actuar «solo por miedo» mientras el presidente defiende un Gobierno «limpio» En la primera sesión de control del Congreso, el líder del PP arremetió contra el presidente por casos de corrupción y falta de mayoría parlamentaria, mientras Sánchez destacó la integridad de su Ejecutivo y condenó el genocidio en Gaza

E. P. Madrid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:32 Comenta Compartir

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este miércoles que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «solo le mueve el miedo» debido a los casos de corrupción que le rodean y al riesgo de acabar «en el juzgado». Por su parte, Sánchez defendió la transparencia de su Ejecutivo, asegurando que es un Gobierno «limpio» y que «funciona».

Durante la primera sesión de control del Congreso del curso político, Feijóo reprochó a Sánchez que intente ignorar los problemas de corrupción: «Empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Se escondió pensando que los escándalos iban a desaparecer, pero la corrupción sigue estando aquí».

El líder de la oposición señaló la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, la declaración judicial de su esposa, la reunión de José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y los errores de su exministro de Transportes como ejemplos del mal desempeño del Ejecutivo. Feijóo añadió que Sánchez continúa sin contar con un Gobierno funcional, sin mayoría parlamentaria y sin Presupuestos, y que solo actúa movido por el temor a los jueces y a los medios.

En su réplica, Sánchez afirmó que el PP busca provocarle sin éxito y defendió la actuación de su Gobierno: «Exigimos una política limpia y este es un Gobierno limpio». Además, destacó la postura de España ante la situación en Gaza, calificándola de genocidio, y criticó a Feijóo por utilizar conversaciones privadas con el jefe del Estado para intentar justificar su ausencia en la apertura del año judicial.