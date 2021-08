Estos son los coches que más para la Policía y la Guardia Civil con las cifras en la mano

Aunque no lo creas, el color de nuestros coches afecta en gran cantidad a la hora de que la Policía o la Guardia Civil se ‘fije’ en nosotros. Son dos los tipos de colores que más son parados, los coches negros y los coches con colores llamativos. Los primeros porque son los vehículos más propensos a sufrir accidentes de tráfico, sobre todo por las noches; este hecho hace que las autoridades los revisen más por si las luces no son reglamentarias.

La razón por la que estos vehículos sufren más detenciones es para comprobar que llevan todo en orden: neumáticos, luces, ITV, seguro, exceso de humos por el tubo de escape... debido a que son coches que tienen más ‘papeletas’ para sufrir averías y por eso las autoridades los controlan más para que no ocasionen accidentes.

Estos vehículos han empezado a ser parados más por las fuerzas de seguridad debido a que en los últimos años, sus cifras de siniestralidad y mortalidad no han dejado de crecer. Se paran para ver si su ITV y su documentación están en regla y que conduzcan en las condiciones necesarias, como no ir bebidos o ir sin cinturón, además de que la carga del vehículo no exceda el peso permitido.