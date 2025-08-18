Ester Muñoz acusa a Sánchez de usar el pacto climático como «cortina de humo» ante los incendios La portavoz del PP en el Congreso reclama más medios militares y presupuestarios para combatir el fuego y reprocha al Gobierno «tacticismo político» mientras «España arde»

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha tachado de «cortina de humo» y «huida hacia adelante» la propuesta de Pedro Sánchez de impulsar un pacto de Estado contra el cambio climático, al considerar que lo urgente es reforzar la lucha contra los incendios que arrasan varias provincias.

En una comparecencia en la sede nacional del partido, Muñoz criticó que tras «una semana desaparecido», el presidente del Gobierno acudiera a Ourense y León para plantear un pacto «que ya propuso hace tres años y del que no se ha vuelto a saber nada». «Es como si en medio de un tsunami se propusiera un acuerdo sobre los océanos: no sirve de nada», señaló.

La diputada reclamó el despliegue de más efectivos militares para tareas de apoyo, como cortafuegos, transporte o vigilancia, y recalcó que las Fuerzas Armadas «no son del Gobierno, son de los españoles». A su juicio, lo que necesita el país no son «pactos de Estado» sino unos Presupuestos con más recursos para las brigadas forestales.

Muñoz denunció además la «incoherencia» del Ejecutivo, al recordar que mientras Sánchez pide unidad, varios ministros han rechazado las demandas de más medios. También reprochó que el Gobierno «aproveche el sufrimiento de la gente para el tacticismo político» y advirtió de que la despoblación y la falta de inversión en prevención agravan los incendios.

Por último, trasladó su apoyo a las familias de los fallecidos y destacó la gravedad de la situación en León, su tierra: «España está ardiendo por todos los costados y la gente lo está perdiendo todo».