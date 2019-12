Las Gemínidas proceden del rastro de Faetón, considerado un cometa extinto ya que no deja residuos al aproximarse al Sol aunque sí lo hacía siglos atrás.

Sin embargo, a pesar de su popularidad hay muchas personas que todavían no han visto y no han presenciado ninguna o no están tan familiarizados con ellas... ¿Qué es una lluvia de estrellas?

Son partículas sólidas, en la mayoría de los casos inferiores a un grano de arena, que chocan bruscamente y a gran velocidad contra la atmósfera.

Desde la Tierra se ven cuando el polvo de determinados cometas atraviesa la atmósfera. A 50-90 kilómetros de la superficie terrestre, el rozamiento con esta hace que comience a brillar. Este proceso dura hasta que se sumergen en la estratosfera a 15-50 km, mucho antes de alcanzar la superficie terrestre.

Según Meteored, en esta lluvia de estrellas se podrán a preciar 120 impactos visibles por hora, llegando a las inmediaciones de la Tierra a unos 35 kilómetros por segundo, velocidad bastante inferior comparada con otras lluvias de estrellas.