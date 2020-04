Estas son las multas que te pueden caer si te pillan conduciendo a tu pueblo o a una segunda residencia

Ya sabemos que está prohibido hacer desplazamientos que no sean estrictamente necesarios durante el estado de alarma, con independencia de que sean días de Semana Santa o no. Por eso, se han intensificado los controles por parte de la Guardia Civil en las carreteras españolas, aunque los hay que se atreven a salir a la carretera a pesar de ello. Estas conductas están siendo vigiladas y duramente castigadas por parte de las autoridades cuyas multas no son ninguna broma y pueden oscilar entre los 100 y los 30.000 euros.

No son multas de tráfico

No estamos en el punto en el que se sanciona por cometer una infracción de tráfico, por eso la DGT advierte de que se trata de multas por desobediencia que atentan contra las restricciones fijadas por el Ejecutivo en el decreto del estado de alarma.

Dicho decreto establece que solo se puede circular por las vías públicas en determinados casos, como ir a por alimentos o productos de primera necesidad, a centos sanitarios, al trabajo (si se labora en un servicio esencial) o por "causa de fuerza mayor o situación de necesidad". Ello incluye, en el caso de vehículos, pasar a la gasolinera a repostar.

Cualquier otra situación que contravenga estas órdenes es multada por la Guardia Civil usando no las normas de tráfico, sino la Ley de Seguridad Ciudadana,

De acuerdo la Guardia Civil, Incumplir las restricciones acarrea multas a partir de 100 euros, que se elevan a entre 601 y 30.000 euros si la infracción es grave. Todo depende de las circunstancias en el que se produzca el quebrantamiento: cuántas personas van en el vehículo, en qué condiciones, si ponen en riesgo la seguridad o resisten a la autoridad.