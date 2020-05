Esta es la primera región de España con cero casos activos declarados de Covid-19

Melilla se ha convertido este sábado en la primera región de España que cuenta con cero casos activos declarados de Covid-19, tal y como ha manifestado en rueda de prensa telemática la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y el consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand, ambos del PSOE.

"Quedaban cuatro personas con la enfermedad que se han recuperado, por lo tanto hoy hay cero personas ingresadas en el hospital Comarcal, cero personas en UCI desde hace semanas, pero también cero personas en sus domicilios con Covid-19 declarado", ha señalado Mohand.

El titular de Salud Pública ha recordado que desde que se dio el primer caso, el 12 de marzo de 2020, "hemos estado por encima de los 130 casos activos, y hemos tenido que lamentar, desgraciadamente, dos fallecimientos". En contraposición, ha destacado que este sábado "Melilla cuenta con los mejores datos de España en cuanto a la tasa de mortalidad, en valores absolutos el menor número de caso de España y la menor incidencia acumulada de todo el territorio nacional".

Mohamed Mohand ha invitado a dos reflexiones: "La primera, la esperanza a la vuelta a la normalidad y la segunda a ser muy conscientes de que esto no ha terminado". "El virus sigue existiendo y, por lo tanto, debemos comportarnos, hoy más si cabe, con la suficiente diligencia", ha destacado.

El consejero, que también lleva Economía y Políticas Sociales en el Gobierno tripartido (CPM, PSOE y Ciudadanos), ha manifestado que "en Melilla se está recuperando el sector económico, el sector de la hostelería, el sector comercial". "Estamos volviendo a ver a nuestras familias, volviendo a tener contacto a nuestros seres queridos y debemos seguir teniendo esas transiciones escalonadas para que podamos seguir avanzando hacia esa nueva normalidad", ha argumentado.

EXTREMAR LAS PRECAUCIONES

Por su parte, el Director Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha puesto en valor que es la primera vez desde el pasado 12 de marzo que en la ciudad no hay pacientes con Covid activo. "Hoy, después de 70 días de intenso trabajo en el Área Sanitaria de Melilla, hemos llegado a una de las metas que nos trazamos desde que se conocieron los dos primeros casos positivos de Covid-19 en Melilla", se ha congratulado.

Por ello, ha reconocido el esfuerzo que ha realizado el personal del Ingesa "en muchos frentes". "A pesar de ese gran esfuerzo que se ha realizado, no se ha podido evitar que tristemente dos melillenses mueran", ha lamentado. Por ello, ha pedido a la ciudadanía "que ahora extreme las precauciones y, en especial, en los días de fiesta que vienen en esta semana". "Nos jugamos mucho, el coronavirus mata, no lo olvidemos", ha advertido, al tiempo que ha recalcado que "hemos llegado a una meta volante, no al final del recorrido".

Por ello, ha reiterado que hay que guardar las distancias y evitar las aglomeraciones, y mantener una constante higiene de manos. "La próxima evolución de la pandemia depende de todos nosotros, no debemos bajar la guardia, el virus sigue aquí, entre nosotros, y el peligro no ha desaparecido", ha concluido.