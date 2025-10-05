Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. E. P.

España ofrece repatriar a los ciudadanos retenidos en Israel tras el viaje de la Global Sumud Flotilla

El Gobierno garantiza asistencia consular completa y mantiene contacto diario con los españoles arrestados para asegurar su liberación y regreso inmediato

E. P.

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:24

El Gobierno español ha manifestado su disposición a organizar el regreso o enviar un avión para repatriar a los ciudadanos que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que actualmente se encuentran retenidos en Israel, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El cónsul en Tel Aviv, Fernando López de Castro, comunicó formalmente a las autoridades israelíes que los ciudadanos españoles podrán regresar a España si así lo desean de manera voluntaria.

Asimismo, el cónsul mantiene contacto constante con el abogado que representa a la flotilla sobre el terreno y visita a los detenidos en prisión, compromiso que continuará diariamente hasta que todos estén libres.

Exteriores recordó los números habilitados para los familiares de los españoles retenidos: la sala de crisis, 34 91 000 1249, y el teléfono de emergencia consular en Tel Aviv: +972(0)505772641.

Este sábado, el ministro José Manuel Albares confirmó que alrededor de 50 ciudadanos españoles fueron detenidos el miércoles tras intentar llegar a Gaza a bordo de la flotilla. Albares aseguró que el Gobierno trabaja intensamente para su liberación y retorno «lo antes posible».

El ministro explicó que se han cotejado listas oficiales de las autoridades israelíes para identificar a los españoles retenidos, y reafirmó que los ciudadanos cuentan con «toda la protección diplomática y consular» del Gobierno, siendo su seguridad la «gran prioridad» de la embajada y el consulado en Tel Aviv.

