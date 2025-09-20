Albares lleva a la ONU las propuestas de España para parar la guerra en Ucrania y en Oriente Medio El ministro viaja a Nueva York con una agenda centrada en la paz, la cooperación multilateral y la respuesta humanitaria, acompañado por el Rey y el presidente Sánchez

E. P. Madrid Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja este domingo, 21 de septiembre, a Nueva York para participar en la 80ª Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. En este foro, trasladará las propuestas de España para frenar la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, así como para reforzar la cooperación internacional frente a las crecientes crisis humanitarias.

Albares se sumará a la delegación encabezada por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de reafirmar el compromiso de España con el multilateralismo y los valores de la Carta de la ONU.

La situación en Oriente Medio ocupará un lugar destacado, con la Conferencia para la implementación de la solución de los dos Estados y la reunión ministerial en apoyo a UNRWA, copresidida por España, Jordania y Brasil. El ministro reiterará en ambos espacios el respaldo político y financiero de España a la agencia, en un contexto marcado por la crisis humanitaria en Gaza.

En relación con Ucrania, España participará en la Cumbre de la Plataforma de Crimea y en el encuentro del Grupo de Amigos sobre Rendición de Cuentas, donde defenderá sus propuestas para reforzar la justicia y la seguridad.

La dimensión iberoamericana también tendrá presencia relevante, con la reunión preparatoria de la Cumbre Unión Europea-CELAC, el desayuno de cancilleres iberoamericanos presidido por España y la mesa redonda sobre democracia organizada junto a Brasil y Chile.

Además, la delegación española estará presente en otros foros clave: el Consejo informal de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la reunión del Grupo de Amigos de Víctimas del Terrorismo, la ministerial del G20 y el acto por el 30º aniversario del Programa de Juventud de Naciones Unidas.