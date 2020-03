¿Es necesario llevar una justificación para ir a trabajar durante el estado de alarma?

Uno de los pocos motivos por los que el Gobierno de España tan solo permite circular a los ciudadanos durante el estado de alarma por el Covid-19 en casos limitados. Uno de estos supuestos se trata del desplazamiento para ir a trabajar, en aquellos casos en los que el teletrabajo no sea posible.

Al tener que salir a la calle para acudir de forma presencial para acudir puesto de trabajo, a muchas personas les surgen las mismas preguntas: ¿qué pasa si la policía me detiene durante el trayecto? ¿Es necesario un justificante que indique que me dirijo al trabajo? Especialmente conociendo que las multas por incumplimiento del estado de alarma podrán ascender hasta 600.000 euros.

La Ley no especifica que se deba presentar ningún justificante por lo que no sería necesario. Además, por el momento no existe un documento específico para poder circular que vaya a ser exigido por los agentes. "Se harán comprobaciones pertinentes pero no hace falta llevar un certificado de trabajo en la mano", según indican fuentes del Ministerio del Interior al portal digital Maldita.es. "Un policía puede preguntar a la persona dónde va y le puede hacer preguntas para comprobarlo" han indicado repitiendo que "no hace falta este justificante".

A pesar de ello, el Teniente General de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, indicó este martes que aunque "no es exigible", sirve para facilitar el trabajo de los agentes a la hora de comprobarlo por lo que sería recomendable. "Si el ciudadano que va a trabajar tiene un documento de su empresa que acredita que está trabajando en ella pues probablemente las gestiones para comprobar la veracidad de lo que dice sean más rápidas y se pueda facilitar su circulación de forma más fluida", indicó el Teniente.